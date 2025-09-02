MARGARA - SALUD - TRELEW

El hospital de Trelew suma equipos de última generación

El Laboratorio Provincial de Microbiología y Epidemiología, que funciona en el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” de Trelew, incorporó un moderno equipo de biología molecular automatizado, perteneciente a la empresa Abbott.
El equipo Abbott m2000 fue incorporado a través de un comodato y permite realizar distintas determinaciones, como el control de la carga viral en infecciones de VIH, Hepatitis B y C, y la detección de tuberculosis, con sus resistencias, y del Virus del Papiloma Humano (VPH), con sus variantes.


“Diagnósticos más precisos y con mayor rapidez”

Al respecto, el jefe de dicho Laboratorio, Sebastián Podestá, señaló que “la incorporación de este equipo de última generación nos permitirá hacer diagnósticos más precisos y con mayor rapidez, evitando la demora que se produce cuando tenemos que derivar algunos análisis a institutos con mayor complejidad”.
Asimismo, el referente sanitario comentó que, tras la instalación del equipo, el personal del Laboratorio realizó una capacitación específica para su adecuada utilización.

