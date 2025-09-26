El domingo habrá corte de energía en Puerto Madryn



La cooperativa Servicoop informó que el próximo domingo 28 de septiembre, habrá un corte de energía desde las 07:30 hasta las 13:00 horas, solicitado por la empresa TRANSPA S.A.. Durante ese lapso, la mencionada empresa, realizará tareas de mantenimiento estacional sobre las Conexiones de 33 kV de ET DGPA (Distribución General Planta ALUAR), correspondientes a las salidas de Celdas 9, 11 y 13. A raíz de ello, los Distribuidores: Estivariz 4 y 6, Norte 1 – Derbes 2 y Sur 3 y 4 y la ET Pujol, estarán fuera de servicio.

Zonas afectadas

Celda 9: a todo el Parque Industrial Pesado y Pesquero, Muelle Mineralero, al Parque Ecológico Área El Doradillo, a Puerto Pirámides y a los usuarios rurales que toman el suministro de la línea que alimenta a ésta última.

Estivariz 4 y 6: delimitada por las calles Península Valdés, Santa Rosa, España y Santa Fe, Av. Gales y Soldado Desconocido. También: Mariano Moreno, Bouchard, Villarino, Chaco, Fournier, Bouchard, Lewis Jones, Piedrabuena, Dorrego, Av. Tierra del Fuego, Fournier y Santiago del Estero y todas las manzanas al oeste de esta última. Es decir, gran parte del barrio Gob. Fontana y por completo a los barrios Roque González, San Miguel y Presidente Perón.

Norte 1: zona delimitada por las calles Av. Rawson, Juan Acosta, Juan Muzzio, Roberto Gómez, Don Bosco, Calderón, Av. Juan XXIII, Islas Malvinas, Gálvez, Yamanas, Av. K. Woodley y G. Azcarate.

Derbes 2: delimitada por las calles Juan Acosta, Av. Rawson, Prefecto Furnillo, Domecq García, Gob. Fontana y Av. Juan Muzzio.

Sur 3: zona ubicada al sudeste de la línea que forman las calles Av. Roca, Libertad, Mathews, Jenkins, Morgan y Galatz, que entre otros implica a los siguientes barrios e instituciones: Bon Le, La Curva, Vosh y Vosh, Los Médanos, Centro Nacional Patagónico, Universidad Nacional de la Patagonia, Ecocentro y Clubes y Campings de la zona sur.

Sur 4: hacia el Sudoeste del ángulo que se forma en la intersección de las calles Av. Roca y Hansen que involucra a los barrios ProCreAr, Solana de la Patagonia, Quintas El Mirador, Barrio los Pioneros y loteos aledaños.

ET Pujol: barrios Nueva Chubut y Pujol (ex Pujol 2).

Solicitan desconectar los aparatos eléctricos que puedan verse afectados por el corte, hasta la reposición del servicio. Este corte queda supeditado a las condiciones del clima. Se recuerda que la guardia de Servicoop atiende las 24 horas, todos los días del año. Puede comunicarse al 4453400 y líneas rotativas, o dirigirse a Estivariz 560.