El chubutense Ciro Reales fue convocado a la preselección Argentina cadetes de handball

El joven deportista Ciro Reales, jugador del club Municipal Km5 de Comodoro Rivadavia fue convocado una vez más para realizar una serie de entrenamientos de la Preselección Argentina de Handball, en la categoría cadetes.

Vale destacar que Reales, ya había sido convocado para integrar el elenco nacional durnate los años 2022 y 2024.

Nuevamente convocado por la preselección Argentina

El jugador del club Km5, Ciro Reales, ha sido convocado nuevamente, para la Preselección Argentina de cadetes de handball, por lo que consultado al respecto por el área de prensa de Comodoro Deportes que “me llena de orgullo el estar representando a la ciudad, a la región, y tenemos que aprovechar este tipo de oportunidades que nos dan a los jugadores del interior».

Vale destacar que la Selección Argentina se prepara para el primer Mundial Sub-17 Masculino, que se disputará en Casablanca, Marruecos, del 24 de octubre al 1 de noviembre.

“Este año ya sería categoría juvenil, pero para el Mundial podría jugar un año más como cadete. Lo tomo con bastante felicidad y emocionado de poder estar y estoy queriendo aprovechar esta nueva oportunidad” confesó el jugador comodorense.

“Los chicos (de la Selección) ya se están preparando para el Mundial, yo estoy desde acá entrenando todo lo que pueda, en el gimnasio, con handball en el club, junto con los partidos los fines de semana. Al igual que ellos me sigo preparando” manifestó Reales, que se sumará al equipo nacional en los próximos días.

Ciro, junto con sus padres, mantuvieron un encuentro con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien confirmó el acompañamiento del Estado municipal para con el deportista en su proyección deportiva.