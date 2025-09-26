Desmienten que la pobreza haya bajado 12 millones

Uno de los puntos que más se destacan en los últimos días desde el Gobierno nacional es que más de 12 millones de argentinos salieron de la pobreza, dato que está siendo desmentido desde varios sectores. Como es el caso del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA y la misma junta interna de trabajadores del Indec.

Sobrerrepresentada

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA cuestionó el último informe de pobreza del Indec, advirtiendo que, si bien la mejora es real, la magnitud de la caída está «sobrerrepresentada». El organismo oficial había informado una drástica reducción de la pobreza del 52,9% al 31,6% en el último año, una noticia que ahora es puesta en tela de juicio por la prestigiosa institución académica.

En un comunicado, la UCA reconoció que la baja de la inflación y la estabilización macroeconómica generaron un «alivio social» verificable. Sin embargo, señaló que existen dos factores técnicos clave que exageran la magnitud de la mejora en las estadísticas oficiales.

Según el análisis del ODSA, la cifra del Indec está inflada por dos motivos principales que afectan la comparabilidad y la precisión de la medición. Una mejor captación de ingresos; la encuesta del Indec (EPH) mejoró su capacidad para registrar los ingresos de los hogares. Si bien es un avance metodológico, rompe la comparabilidad con las series históricas, haciendo que los ingresos actuales parezcan más altos en comparación con mediciones anteriores. Y las canastas de consumo desactualizadas; ya que la medición de la línea de pobreza todavía utiliza canastas básicas construidas con patrones de consumo de 2004-2005. Según supo Noticias Argentinas, este punto es crítico, ya que no refleja el impacto real de la fuerte suba de tarifas y precios regulados de 2024 en el presupuesto de los hogares.

Ante este escenario, el observatorio de la UCA instó al Indec a «acelerar la actualización de las canastas de referencia» y a «transparentar» el efecto de los cambios en la captación de ingresos sobre las series históricas.

El objetivo, concluye el comunicado, es contar con indicadores más consistentes que reflejen los logros, pero que también muestren «la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina».

Desde el mismo Indec

A su vez, la junta interna del Indec denunció que el Ejecutivo manipula las estadísticas para mostrar una baja en la pobreza, mientras persisten la precarización laboral, la pérdida salarial y la fuga de técnicos por los bajos sueldos en el sector. Reclamaron también un Indec independiente de los gobiernos de turno.

La junta interna del organismo rechazó las interpretaciones oficiales que aseguran que más de 12 millones de personas salieron de la pobreza y denunció un “uso electoral” de las estadísticas.

A través de un comunicado, la junta interna del organismo advirtió que miembros del Poder Ejecutivo realizaron una “interpretación errónea y maliciosa” de los datos difundidos, lo que –según señalaron– desacredita la labor técnica de más de mil empleados y busca sostener el plan económico oficial con fines electorales.

En particular, los trabajadores rechazaron la afirmación de que el actual Gobierno logró sacar a más de 12 millones de personas de la pobreza. “Ese planteo no resiste el mínimo análisis”, aseguraron. Según explicaron, el cálculo se basa en una comparación sesgada que omite el salto de 12 puntos en la pobreza registrado tras la devaluación de diciembre de 2023, y utiliza de manera incorrecta los alcances de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que solo cubre a unos 30 millones de personas en 31 aglomerados urbanos.

“Para que esa cifra fuera cierta, la caída debería ser superior al 33%, y eso no sucedió”, remarcaron. También denunciaron que el Ejecutivo soslaya otros indicadores críticos: la generación de empleos precarios, la caída del salario real en el sector público, el aumento del desempleo en polos industriales como el conurbano bonaerense y la fuerte pérdida de puestos en la construcción.

El comunicado además advirtió sobre el vaciamiento del INDEC por la salida permanente de técnicos calificados debido a los bajos salarios. “El gobierno quiere utilizar el organismo y sus publicaciones con fines electorales, denostando el trabajo realizado y degradando su calidad a través de un ajuste permanente”, afirmaron.

Desde la junta interna recordaron que ya en julio habían reclamado “un INDEC independiente de los gobiernos de turno” y subrayaron que la relativa mejora en el índice de pobreza “no se sostiene en un crecimiento general de la economía ni en una mejora del mercado laboral”.

También reclamaron un urgente aumento salarial para todas las modalidades de contratación, apertura de la mesa de negociación paritaria, el fin de la precarización laboral en el Estado, un bono de $180.000, que frenen los despidos y reincorporen a los despedidos.