BAD BUNNY - SUPER BOWL 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026


Tras varias especulaciones, la NFL (National Football League) anunció que Bad Bunny será el artista encargado de musicalizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El esperado cierre de la liga de football americano se realizará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
“Lo he estado pensando estos días y después de hablarlo con mi equipo creo que haré solo una fecha en Estados Unidos”, mencionó el cantante en el comunicado de prensa que difundió la liga de football.
El puertorriqueño se había negado a brindar shows en Estados Unidos, e incluso lo excluyó de su gira internacional, por miedo a que sus fanáticos sufran redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a las afueras de las arenas, producto de las estrictas nuevas medidas del presidente Donald Trump.
“Lo que siento me supera”, dijo Bad Bunny sobre su presentación.
El artista reflexionó sobre lo que significa para él, siendo latino, protagonizar el espectáculo más esperado por los norteamericanos: “Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

