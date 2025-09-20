Alertan por la supervivencia de los bosques patagónicos

Los científicos alertan por la situación de los bosques patagónicos, que están experimentando un grave deterioro relacionado con las sequías y el calor extremo. Este proceso, impulsado por el cambio climático, se manifiesta a través de la muerte masiva de árboles. La evidencia científica acumulada en las últimas décadas muestra que este fenómeno no es un hecho aislado, sino un proceso en constante expansión.

El impacto en la región

Este deterioro al que están expuestos los bosques lo expone la ciencia en distintos estudios realizados en los últimos años. Uno de ellos, citado por un artículo del diario El Día, del que participó un investigador de la Universidad Nacional de la Plata y del CONICET. La investigación muestra un claro aumento de las temperaturas en la región, acompañado por una drástica reducción en las precipitaciones. Por ejemplo, mientras que entre 1950 y 1980 solo se registraron dos veranos con menos de 100 milímetros de lluvia, esta escasez se ha vuelto habitual desde entonces.

Patrimonio natural en riesgo

Los bosques patagónicos andinos, que cubren alrededor de tres millones de hectáreas, son uno de los patrimonios forestales más valiosos del mundo.

Además del cambio climático, también enfrentan la amenaza constante de grandes incendios forestales que reducen su superficie. El informe citado señala que, ya en los años 80, se detectó una inusual mortandad de cipreses cerca de Bariloche.

Con el tiempo, este fenómeno se ha extendido a otras especies, como la lenga y el coihue. Un ejemplo dramático es la Isla Victoria, donde más del 75% de los árboles murieron debido a la extrema sequía del año 2000.

Hacia un futuro de gestión sostenible

Ante este panorama alarmante, investigadores del CONICET, el INTA y diversas universidades crearon una red federal de monitoreo de bosques. El objetivo de esta iniciativa es obtener información crucial para implementar medidas de manejo forestal sostenible que permitan a los bosques adaptarse mejor al cambio climático.

La preservación de los bosques de la Patagonia es vital no solo para la vida natural de esta rica región, sino también para la intensa actividad económica que dependen de ellos, como el turismo y la industria maderera.