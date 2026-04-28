Haya Paz en Economía



En el Ministerio de Economía, Torres designó a Gustavo Paz, quien se ha desempeñado fielmente en la gestión de Gerardo Merino en Trelew.

Paz tendrá a su cargo dar continuidad al plan de ordenamiento de las cuentas públicas, que pregona el Gobernador cada vez que tiene oportunidad.

Hasta el momento lo único que observa con claridad, es que las cuentas no cierran y eso ha llevado al Gobierno a un nuevo endeudamiento, independientemente de cómo lo maquillen a la hora de difundir.