Vecinos de Comodoro Rivadavia se unen para reclamar seguridad



La preocupación por la inseguridad en la zona sur de Comodoro Rivadavia ha escalado a un punto crítico. En una acción conjunta, las vecinales de los barrios Roca y Pueyrredón convocaron a una asamblea abierta para este jueves 30 de abril a las 18:30, en la sede de la Mutual Roca, ubicada en Atahualpa Yupanqui 580.

Celeste Gallardo, referente vecinal del barrio Roca, explicó que la iniciativa surge ante una situación que calificó como «preocupante». El detonante principal fue el reciente homicidio ocurrido hace pocos días en cercanías del natatorio del barrio Pueyrredón, sumado a otros episodios de violencia que han alterado la paz de ambos sectores.

A pesar de mantener un diálogo fluido con la policía, los vecinos señalan que las fuerzas de seguridad carecen de los elementos básicos para patrullar de manera efectiva.

Los reclamos concretos en materia de seguridad incluyen inversión en cámaras, alarmas comunitarias, y mayor patrullaje con presencia efectiva de móviles para disuadir los robos y tiroteos que se han vuelto recurrentes.

La zona residencial vio alterada su normalidad hace tiempo. En octubre de 2025, mientras se desarrollaba la audiencia por el homicidio de Matías Nieves, desde una camioneta efectuaron disparos frente a la Oficina Judicial. La zona es muy concurrida por tratarse de una avenida lindante a establecimiento educativo Liceo Militar y por ser una zona de gran actividad aeróbica al aire libre. Los agresores dispararon desde una Toyota y fueron interceptados minutos después en pleno centro.

Catarsis y necesidad urgente

La reunión de mañana jueves busca ser un espacio donde los vecinos puedan transmitir su bronca y sugerencias directamente a los «actores principales» de la seguridad pública, con el objetivo de bajar la tasa de delincuencia y recuperar la tranquilidad en el sector.

«Nos parecía oportuno convocar esta reunión con los actores principales que deben estar y hacia quién más el vecino debe descargar y transmitir sus dudas y sus quejas y sus sugerencias y ver la manera de construir en conjunto», concluyó la vecinalista.