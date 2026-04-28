Wisky para la Salud



Este martes el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres confirmí el regreso de Sergio Wisky a la Secretaría de Salud de Chubut.

El funcionario asumirá por segunda vez en el cargo desde el inicio de gestión de Torres, tras una breve salida en la que aprovechó para ser ministro de Salud de Río Negro, de donde también lo dejaron ir oportunamnete.

Según la prensa oficial, el arribo de Wisky se fundamenta en «la premisa de fortalecer el sistema sanitario y mejorar la calidad de atención en todo el territorio chubutense».

Será que la premisa era otra en el pasado?.