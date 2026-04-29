Cámaras pesqueras acusan al SOMU de paralizar las negociaciones

En el marco de la negociación que llevan adelante los representantes del Sindicato Obreros Marítimos Unidos y las cámaras pesqueras se conoció un duro comunicado del sector empresarial donde acusa a la dirigencia gremial de volver las charlas a “foja cero”. Además, de plantear que la situación se asemeja a lo vivido en el 2025 donde “la pesca sufrió la parálisis de actividad más dramática de su historia”.

El comunicado difundido por las cámaras empresariales hace referencia a que “la temporada de langostino inició el 15 de abril, y hoy hay una flota de más de 100 barcos paralizada, repitiéndose el escenario de 2025, con posibles pérdidas económicas para trabajadores, comercios, empresas y municipios”.

Junto a ello, recordaron que “al término del conflicto del año pasado, la industria asumió el compromiso de revisar junto a la entidad gremial las condiciones económicas que pudieran dar viabilidad y sustentabilidad a este sector”.

Esto permitió realizar encuentros directos con representantes del SOMU donde las cámaras empresarias “fueron trabajando distintas alternativas superadoras para intentar arribar un acuerdo” indicaron. En ese contexto “presentamos el pasado 20 de febrero ante la Secretaría de Trabajo dicha propuesta que en resumidas cuentas se basa en tablas de escenarios de mercado. Esta propuesta ha sido el eje de las reuniones semanales sostenidas durante los últimos tres meses entre las cámaras y el SOMU”.

Las cámaras pesqueras afirman que “sorpresivamente, en la audiencia del último jueves, ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, de manera insólita el SOMU manifestó la propuesta —tratada durante meses— y solicitó se le dé traslado por 10 días, con una nueva instancia de encuentro el 6 de mayo. Amparándose en un tecnicismo jurídico, el gremio puso literalmente en pausa todas las mesas de diálogo —la pública y la privada— y volviendo a foja cero la discusión”.

De este modo, aseguran los empresarios, “no solo le restó relevancia al factor tiempo, esencial para la campaña de langostino y para la existencia del recurso, sino que le da la espalda a un contexto en el que todos necesitan trabajar y generar ingresos. La voluntad de acordar debe prevalecer sobre las formas burocráticas; cuando se quiere negociar, se negocia”.

Ante ello, “la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) hacen un llamado urgente al diálogo, ante el estancamiento de las negociaciones con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)”.

Para finalizar afirmaron que “las cámaras empresarias tienen la voluntad. Solo falta que la representación sindical demuestre tener la convicción y la responsabilidad necesarias para cuidar el sustento de los miles de argentinos”.