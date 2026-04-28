El retorno de Arnaudo

Entre los cambios de Gabinete anunciados este martes, se confirma el retorno de Miguel Arnaudo a la presidencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), en reemplazo de Martín Sterner.

Todo indica que Torres confía plenamente en la capacidad de Arnaudo para proteger la caja que administra los fondos de la obra social y el sistema previsional provincial. Después de todo, deja el Ministerio de Economía para asumir este cargo.

Por otra parte, vale recordar que, Sterner es un hombre que proviene del riñon de Damián Biss, y ya se conoce cómo están las relaciones por ahí.