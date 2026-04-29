Roban en corralones de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia

Dos robos a corralones ocurrieron en las últimas horas, uno en Comodoro Rivadavia y el otro en Puerto Madryn.

El primero de ellos ocurrió este martes cerca de las 03:45 horas, cuando se recibió aviso por parte de la víctima quien relató que, mediante las cámaras de seguridad, pudo ver a un sujeto que se encontraba sustrayendo elementos de su propiedad. Inmediatamente, los uniformados de la Comisaría Sexta de Comodoro, arribaron al lugar y divisaron al ratero sacando de un corralón, sito en calle Silvio Ocampo del Barrio Cordón Forestal, dos tanques de agua de 500 litros.

Ante tal situación se procedió a su inmediata detención y traslado a la dependencia policial. El delincuente detenido fue identificado como Carlos Antonio R. de 41 años.

El otro robo ocurrió en Puerto Madryn, cuando pasadas las 21:20 horas, desde el Centro de Monitoreo se informó que se observó, mediante cámaras de seguridad, a dos hombres sustrayendo barras de hierro de un corralón ubicado en Costa Rica, y se estaban llevando a la rastra.

Al instante, el personal policial de la Comisaría Segunda se dirigió al lugar y observa sobre calle Tecka, entre El Hoyo y Rada Tilly, a los dos rateros llevando cinco barras de hierro.

Al notar la presencia policial, uno de ellos emprende una fuga a pie, mientras que el otro delincuente, es detenido en el lugar.

Se pudo comprobar que, en el corralón, ubicado en la intersección de calles Costa Rica y Chile, los malandras dañaron el cerco perimetral para poder ingresar.

Asimismo, se pudo observan otras cuatro barras de hierro abandonadas sobre la vía pública, en calle Chile.

El detenido fue identificado como Elías C. de 22 años.