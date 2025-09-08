ELECCIONES BONAERENSES - PROVINCIAS UNIDAS

Gobernadores de Provincias Unidas advierten «un llamado de atención» al Gobierno

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, líderes del espacio Provincias Unidas, se refirieron al revés La Libertad Avanza sufrió en las elecciones bonaerenses y hablaron de un “claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender”.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribieron los tres mandatarios en la red social X, en un mensaje unificado.

«Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí», señalaron.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…
Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei
Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: DERROTA ELECTORAL, ELECCIONES EN BUENOS AIRES, Javier Milei

Milei: «En el plano político hoy hemos tenido una clara derrota»
Etiquetas: AXEL KICILLOF, ELECCIONES EN BUENOS AIRES, FUERZA PATRIA, lla

El peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires
Etiquetas: Deportivo Madryn, futbol, los andes, Primera Nacional

Deportivo Madryn ganó y recuperó el liderazgo