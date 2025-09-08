Gobernadores de Provincias Unidas advierten «un llamado de atención» al Gobierno

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, líderes del espacio Provincias Unidas, se refirieron al revés La Libertad Avanza sufrió en las elecciones bonaerenses y hablaron de un “claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender”.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribieron los tres mandatarios en la red social X, en un mensaje unificado.

«Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí», señalaron.