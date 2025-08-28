Turno de Cuartos de Final en el Nacional «B» de Clubes de Handball en Comodoro
El Torneo Nacional de Clubes Adultos «B» de handball, que se disputa en Comodoro Rivadavia, cerró la fase de grupos y desde este jueves pondrá en juego los cuartos de final con los dieciséis mejores equipos del certamen.
La 19° edición del torneo reúne a 32 clubes, en representación de 17 afiliadas a la Confederación Argentina de Handball (CAH).
Comienza la definición
Desde este jueves, se disputan las instancias de Cuartos de Final del Torneo Nacional de Clubes B de handball, competencia que tiene lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia y que cuenta con clubes representativos de las federaciones de AsAmBal, Mendoza, FeMeBal, Santa Fe, Río Negro, AsBalNor, Chaco, Córdoba, San Luis, ACoBal, Bahía Blanca, Rosario, Misiones, Corrientes, Tucumán y Chubut.
Entre los clasificados a cuartos aparecen cuatro equipos de FeMeBal, tres de Córdoba y uno de Mendoza, Rosario, Tucumán, Misiones, Bahía Blanca, Río Negro, Atlántica y AsBalNor, que irán por los dos ascensos disponibles en cada rama al Nacional «A».
Los partidos se desarrollarán en los Gimnasios Municipales N°2 y N°4, además del Gimnasio de la Escuela N°722, con la mirada puesta en las semifinales del viernes y las finales del sábado.
El evento, considerado uno de los más importantes del calendario anual de la CAH, cuenta con transmisión en vivo de la fase final a través del canal de YouTube de la Federación Chubutense de Balonmano y de la propia Confederación Argentina de Handball.
Handball – Torneo Nacional de Clubes B
Cuartos de Final – Cronograma de partidos
Rama femenina
• Mariano Acosta vs. Centro Asturiano
• Mitre vs. Regatas
• Platense vs. Universitario de Bahía Blanca
• CID Moreno vs. Deportivo Goliat
Rama masculina
• Mitre vs. Ladricer
• Escuela Pías vs. Belgrano de Córdoba
• Once Unidos vs. Guatambú
• Jockey Club vs. Porvenir Talleres