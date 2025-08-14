River visita a Libertad en Paraguay en el inicio de la serie de Octavos de Final de la Copa Libertadores

Esta noche, desde las 21:30 horas, River Plate visitará a Libertad de Paraguay en el inicio de la llave de Octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro, se jugará en el Estadio Tigo La Huerta.

«El Millo» quiere iniciar de manera positiva su serie en Paraguay

Libertad recibirá en Paraguay a River Plate este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se jugará en Estadio Tigo La Huerta, desde las 21.30 horas de la Argentina.

El equipo argentino llega en un momento irregular a esta instancia clave del certamen continental, pero como favorito de la serie tras una buena primera fase de grupos. De avanzar a cuartos, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

En cuanto al conjunto «Millonario», el DT Marcelo Daniel Gallardo optó por citar a dos futbolistas que finalizaron la etapa de recuperación de sus respectivas lesiones: el centro delantero Sebastián Driussi y el mediocampista Juan Portillo.

Driussi tendrá la chance de volver a sumar tiempo de juego después de recuperarse de un esguince severo en el ligamento interno de su tobillo izquierdo; mientras que Portillo obtuvo el alta de su tendinitis en el cuádriceps derecho y podría concretar su estreno oficial en el club, siendo una decisión que depende de Gallardo.

Por otro lado, el “Muñeco” sorprendió a todos los fanáticos del elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la convocatoria del defensor juvenil Ulises Adrián Giménez, quien llamó la atención de Gallardo con una importante presencia en el equipo de reserva del conjunto de Núñez. El marcador central que integró 22 veces el listado de convocados de la Selección argentina Sub 17 estará presente en el banco de suplentes y podría llegar a sumar sus primeros minutos en primera.

Además, el D.T le garantizó la continuidad al mediocampista ofensivo juvenil Santiago Lencina, quien viajará a Paraguay con la ilusión de sumar su octavo partido en el equipo profesional de River Plate.

Fútbol – Copa Libertadores 2025

Octavos de Final – Partido de Ida

Probables formaciones de Libertad vs River

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

21:30 horas

Estadio Estadio Tigo La Huerta, Paraguay