Moria Casán, sobre Javier Milei: “Si viene al teatro…”



Moria Casán expresó su deseo de que el presidente Javier Milei asista a ver su obra teatral y aclaró que, aunque no quiere presionarlo, estaría feliz de recibirlo. “Me parece que si lo invito, lo someto a una presión. Pero si viene, encantada”, aseguró.

Actualmente, La One protagoniza junto a Jorge Marrale la obra Cuestión de Género en el Teatro Metropolitan, una propuesta que, según ella, podría conectar con el discurso libertario del mandatario. “Si habla de la libertad y viene a ver una obra que plantea temas de libertad, eso es fabuloso”, señaló.

Además, Moria reveló que Karina Milei, hermana del Presidente y actual secretaria general de la Presidencia, ya la ha visto en escena. “Su hermana me vino a ver a Brujas cuando ellos ya estaban en el poder, junto al secretario de Cultura”, recordó.

Por último, aclaró que ella no se encarga personalmente de enviar invitaciones para sus funciones, ya que eso depende de la producción teatral. “Las invitaciones las cursa la producción del teatro”, concluyó.