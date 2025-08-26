Latam también volará directo entre Buenos Aires y Miami

La conectividad aérea entre Argentina y Estados Unidos sumará un nuevo capítulo a partir de diciembre de 2025. El Gobierno nacional autorizó a Latam Airlines Group a operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile/Ezeiza/Miami, lo que permitirá viajar desde Buenos Aires sin necesidad de escalas adicionales.

Según informó la compañía, la ruta se pondrá en marcha el 1 de diciembre de 2025 y será cubierta con aeronaves Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner. Estos modelos cuentan con capacidad para entre 271 y 300 pasajeros, con configuración en clase ejecutiva y económica.

El proyecto prevé transportar cerca de 170.000 viajeros por año, consolidando un puente aéreo que unirá tres mercados estratégicos: Chile, Argentina y Estados Unidos. De esta manera, los pasajeros que partan desde Ezeiza podrán volar a Miami de manera directa, en una opción que suma competencia en un segmento altamente demandado.

Un trámite que consolidó la apertura aérea

El proceso de autorización incluyó la participación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA), que emitieron dictámenes favorables. Además, el servicio jurídico del Ministerio de Economía revisó y convalidó la medida antes de su aprobación final.

La normativa aplicada se sustenta en el Código Aeronáutico (Ley 17.285), los decretos 50/2019 y 599/2024, así como en acuerdos bilaterales como el Memorándum de Entendimiento firmado el 23 de abril de 2024 entre las autoridades de Chile y Argentina.

El Gobierno destacó que Latam “acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos” y que su designación como operador fue avalada por la autoridad aeronáutica chilena en cumplimiento de lo pactado bilateralmente.