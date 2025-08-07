La Universidad del Chubut celebra su Colación de Grados



La Universidad del Chubut (UDC) prepara su XII Colación de Grados, reconociendo a 86 nuevos

profesionales que concluyeron su formación en distintas carreras y sedes educativas de la provincia.

La apertura del ciclo se dará el viernes 8 de agosto a las 16 horas en el Centro Cultural José Hernández de la ciudad de Rawson, y posteriormente la comunidad universitaria volverá a reunirse nuevamente el viernes 3 de octubre en Puerto Madryn, para concluir las celebraciones el 31 de ese mismo mes en la sede Esquel de la Universidad del Chubut.

Con esta nueva etapa de celebraciones, la institución educativa consolida el desarrollo regional, la formación de profesionales al servicio de las comunidades en territorio y la construcción de un sistema educativo más justo y accesible.

Formación de calidad

Este año recibirán sus títulos 44 egresados de la Tecnicatura en Enfermería; 14 de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico; 8 de la Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico; 11 de la Tecnicatura en Gestión de la Información de la Salud; 4 de la Tecnicatura en Energías Renovables; 3 de la Tecnicatura en Guardaparque; 1 de la Tecnicatura en Desarrollo de Software, y 1 de la Licenciatura en Redes y Telecomunicaciones.

Marcela Freytes Frey, rectora de la Universidad del Chubut, destacó en ese sentido que “estas

instancias son parte del reconocimiento al esfuerzo colectivo, no solo de cada estudiante, sino también de la comunidad universitaria en su conjunto”.

Resaltó, además, el desarrollo sostenido de la universidad pública en todo el territorio chubutense, así como el crecimiento de la modalidad a distancia que ha permitido que estudiantes del interior puedan acceder a una formación de calidad desde sus lugares de origen.