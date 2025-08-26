La emotiva reflexión de Gimena Accardi tras divorciarse de Nico Vázquez y volver a actuar con Andrés Gil



Gimena Accardi retomó sus actividades tras su divorcio express de Nicolás Vázquez, y regresó a los escenarios de “En otras palabras”, la obra teatral que coprotagoniza con Andrés Gil, señalado como el tercero en discordia en su relación.

La actriz publicó una emotiva reflexión sobre su vuelta al teatro y compartió sus sentimientos de nostalgia por volver a la ciudad que la conecta con su familia: «En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Y venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí», escribió.

«Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)», agregó.

Todos los ojos estaban puestos en la función y en cómo se comportarían Accardi y Gil una vez juntos en el escenario, tras los rumores que los vinculaban. Sin embargo, no pasó desapercibido el gesto de su ex esposo, de dejar un corazón blanco y un infinito en la publicación de su ex pareja, demostrando que la pareja mantiene un vínculo de afecto y respeto que supera los rumores.