Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann: los motivos



Nicole Neumann y Fabián Cubero no se ponen de acuerdo con respecto a las tres hijas que tienen en común y recurrieron a la Justicia para intentar solucionar sus diferencias.

Según contó Ángel de Brito en LAM, en esta oportunidad fue el ex jugador el que hizo una denuncia para ponerle un freno a la modelo, ya que no habría cumplido con lo pactado durante las vacaciones de invierno.

«Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto los había tranquilizado. Inicia Fabián Cubero. Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas», contó el periodista.

«Solicito que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional. Mismo escándalo que Vicuña y la China», continuó.

«Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del día 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio», dice parte de la denuncia.

Cubero reclama una medida ejemplificadora de dinero por lo ocurrido durante las vacaciones de invierno.