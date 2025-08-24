El Nacional de Clubes B de handball, se juega desde este domingo en Chubut

Desde este domingo, la ciudad de Comodoro Rivadavia recibe una nueva edición del Torneo Nacional de Clubes categoría B.

El certamen, que cuenta con la organización en conjunto de la Federacion Chubutense de Balonmano junto a la Confederación Argentina de Handball, contará con la participación de 32 equipos en ambas ramas.

Más de 320 clubes animan el Nacional de Clubes B

Este domingo comenzó a jugarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Torneo Nacional de Clubes Adulto “B” de handball, que reúne a 32 equipos de todo el país en las ramas femenina y masculina.

En la primera jornada se registraron resultados destacados: en la Zona D femenina, CID Moreno (FMB) se impuso por 28-24 sobre Universidad de Bahía Blanca; mientras que en la Zona D masculina, V Congreso de Río Negro derrotó con autoridad a Regatas San Nicolás por 29-18.

Con presencia de Selección

Vale destacar que una de la figuras del Nacional es la presencia de Antonela Mena, capitana de la selección Argentina junto a su equipo CID Moreno.

Los chubutenses en juego

Entre los mejores del handball argentino, habrá presnecia chubutense, ya que estarán en competencia los equipos locales de Petroquímica, Municipal Km. 5, Cumehue de Trelew y Municipal Recrear.

El certamen es organizado por la Confederación Argentina de Handball junto a la Federación Chubutense de Balonmano y el acompañamiento de Comodoro Deportes, y estará en disputa durante toda la semana en diferentes escenarios de la ciudad petrolera.