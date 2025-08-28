El Concejo de Madryn declaró de utilidad pública la pavimentación de distintas calles

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn llevó adelante este jueves su 15ª sesión ordinaria, en la que se trató un extenso temario que incluyó obras de pavimentación, exenciones impositivas, adjudicaciones de tierras y la declaración de interés de proyectos educativos, culturales y deportivos de alcance local y nacional.

Entre los despachos aprobados, se declaró de utilidad pública la pavimentación de las calles Azcuénaga, Patricias Argentinas, La Plata y 20 de Septiembre, que se ejecutarán bajo la modalidad mixta. También se ratificaron convenios con el Ministerio de Educación para dictar cursos de formación profesional en auxiliar en cuidado de niños, panadería y repostería, community manager, recepcionista de hotel y montador de instalaciones sanitarias.

En materia educativa y cultural, se declaró de interés legislativo el proyecto M.O.N.U.L. – Modelo de Naciones Unidas, que se desarrollará en septiembre en escuelas locales; la Asamblea General Ordinaria de ADEPA, que tendrá lugar en Puerto Madryn del 3 al 5 de septiembre; la tecnificación en stand up paddle y rescate acuático con RCP y DEA; el Encuentro Regional del Notariado Novel – Zona Patagonia; el XVI Congreso de Endocrinología 2026 y actividades deportivas organizadas por la Federación Argentina de Salvamento Acuático.

En cuanto a ordenanzas vinculadas al planeamiento urbano, se aprobaron excepciones al Código de Edificación y al Código de Planeamiento Urbano solicitadas por particulares, instituciones y asociaciones barriales, además de la adjudicación de tierras en el barrio Gobernador Fontana.

Finalmente, se ratificaron convenios de cooperación con la Comisión de Fomento de Puerto Pirámides, con clubes sociales de la ciudad y contratos relacionados con inspecciones de estructuras y transportes verticales.