Diputados enfrenta hoy un nuevo debate en el recinto

A dos semanas de la última derrota parlamentaria para el Gobierno, la oposición vuelve al recinto con un temario adverso para el oficialismo.

En el listado que se conoció el viernes pasado figura un menú de temas que van desde los proyectos impulsados por los gobernadores a los vetos presidenciales. Así las cosas, tanto oficialismo como la oposición se enfrentan a un escenario que puede concluir con una nueva paliza al mileísmo, aunque también podría tener un resultado más positivo para el oficialismo, si al menos consigue neutralizar algunos de los embates.

Por caso, el tema de los vetos es un ejemplo perfecto que a priori luce muy adverso para el Gobierno, habida cuenta de que por primera vez podrían ser rechazados por el Congreso. Pero teniendo en cuenta que se necesitan dos tercios para rechazar un veto presidencial, semejante número hace muy probable que el Gobierno pueda terminar festejando. Tal vez no en todas las votaciones, pero lo que pueda alcanzar a resistir será largamente celebrado.

Habrá cuatro votaciones en ese sentido: el aumento a los jubilados; la moratoria previsional; la emergencia en discapacidad, y la emergencia en Bahía Blanca. Ya se sabe que la moratoria previsional tiene ínfimas chances de ser revalidada; como así también la emergencia en discapacidad cuenta con serias posibilidades de que el Congreso la ratifique. Lo mismo debería suceder con lo de Bahía Blanca, pero ya en la última sesión tuvieron que sacarlo del temario porque los votos se habían evaporado.

Este martes un legislador militaba contra los vetos ante sus colegas recordándoles que “las abstenciones ayudan más al Gobierno que a la oposición en los vetos, porque el oficialismo llega ‘más rápido’ al tercio que la oposición a los dos tercios. Por eso abstenerse mañana ayuda a Milei y perjudica a discapacitados o jubilados”. Y agregaba: “Si hay muchas abstenciones, como pasó en la media sanción en jubilados, si LLA suma un voto, la oposición necesita sumar dos votos”.