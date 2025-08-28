ANDRÉS GIL - CANDE VETRANO - GIMENA ACCARDI - NICOLAS VAZQUEZ

Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos tras el escándalo de Gimena Accardi y Nico Vázquez


Cande Vetrano y Andrés Gil volvieron a mostrarse juntos en redes sociales tras el escándalo por la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, que lo tenían al actor de Casi Ángeles como el señalado “tercero en discordia”.
La pareja optó por alejarse del ojo público, mientras que, por otro lado, las cámaras perseguían a los otros involucrados. Gil solamente utilizó sus redes para desmentir el rumor y dejar en claro que no tiene nada que ver con ello.
Candela Vetrano compartió imágenes de su pareja y padre de su hijo disfrutando de una vista privilegiada de Puerto Maderno.
Por su parte, Gil compartió una foto familiar en el mismo lugar, arrobando a su pareja, junto a un corazón blanco.
Esta es la primera vez que la pareja se muestra junta desde aquel escándalo. Si bien compartieron viajes y momentos en sus redes sociales, hacía tiempo que ellos no aparecían juntos en una imagen, razón por la cual los rumores tomaron fuerza cuando estallo el escándalo.

