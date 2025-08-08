Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, se solidarizó con Julieta Prandi: «Es una mujer que admiro»



Ana Paula Dutil es la exmujer de Emanuel Ortega y madre de sus hijos y, en diálogo con Desayuno Americano, expresó su apoyo incondicional a Julieta Prandi, quien enfrenta un juicio muy duro contra su ex, Claudio Contardi.

«Yo conozco la causa por los medios, como la conocen todos. En lo personal, puedo hablar por lo que me cuentan mis hijos. Sé que es una persona amorosa, que se desvive por ellos y también por sus hijos. Es generosa y le pone cuerpo y alma a todo», afirmó Ana Paula Dutil.

Emanuel Ortega es la actual pareja de Julieta Prandi y la acompaña y apoya desde el año 2020. «En los últimos años, entendimos todos que vamos a ser familia toda la vida. No soy su amiga, repito, soy la madre de los hijos de su actual pareja y como tal puedo decir que es una mujer a la que yo admiro», aseguró la exmodelo.

Además, contó lindos gestos que Prandi tiene con sus hijos: «El fin de semana pasado, fue el cumpleaños de mi hija. Ella abrió generosamente las puertas de su casa para recibir a 60 invitados. Yo también fui, sin saber que esta semana, tendría que enfrentar lo del juicio. No sabía que comenzaba ahora».

«Desde mi lugar de madre y como mujer, deseo que todo esto se termine y que se haga justicia. Algunas cosas me ha contado mi hijo Bautista porque vivía con Emanuel. Una vez, por ejemplo, me contó que ese tipo, que dice llamarse señor, debía buscar a los hijos en el colegio y llevárselos a su casa pero en lugar de eso, pasó por la casa de Julieta sabiendo que no estaba y los dejó tirados en la puerta de la casa. Deseo que se haga Justicia por ella y por todas las mujeres que sufren así», concluyó Ana Paula Dutil.