AGREMEDCH levantó el paro en el Primer Nivel de Atención tras un compromiso del Gobierno

El Sindicato Médico de Chubut (AGREMEDCH) informó que decidió levantar la medida de fuerza que mantenía en el Primer Nivel de Atención, luego de alcanzar acuerdos iniciales con el Gobierno Provincial.

Tras diez semanas de paro, las negociaciones permitieron acordar una mejora salarial para los médicos de los Centros de Salud y la conformación de una mesa de trabajo conjunta que tendrá como objetivo abordar los problemas estructurales que atraviesa el sistema en esa instancia de atención.

Desde el gremio aclararon que la decisión de suspender la medida de fuerza se tomó de manera condicionada, en función del cumplimiento de los compromisos asumidos por la Secretaría de Salud.

AGREMEDCH remarcó que mantiene su disposición al diálogo, aunque advirtió que la continuidad de la tregua dependerá de que el Gobierno concrete de manera efectiva y sostenida las soluciones planteadas durante las conversaciones.