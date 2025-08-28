ADORNI - JAVIER MILEI - LOMAS DE ZAMORA - OLIVOS

Adorni confirmó que hay dos personas detenidas por el atentado que sufrió Javier Milei en Lomas de Zamora


El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que hay dos personas detenidas luego del “atentado” que sufrió el presidente Javier Milei junto a la comitiva que lo acompañaba en la recorrida que intentó llevar adelante en la localidad de Lomas de Zamora este miércoles.
En una atípica conferencia sin preguntas, sostuvo que Milei se encuentra “en muy buen estado de salud” y trabajando desde Olivos, para luego participar del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP).
“No pueden soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”, manifestó.

Noticia en desarrollo…

