Total Energies avanza con el parque eólico más austral del mundo

Total Energies, junto a sus socios Wintershall DEA y Pan American Energy, anunció el inicio de la etapa final de construcción del parque eólico más austral del mundo, ubicado cerca de la planta de Río Cullen, a 130 kilómetros al norte de Río Grande.

Con la llegada e instalación de dos aerogeneradores de última generación —de 86 metros de altura de buje y 136 metros de diámetro de círculo de giro— el parque tendrá una potencia total de 9 megavatios, destinada a abastecer más de la mitad de la demanda eléctrica de las plantas de tratamiento de Río Cullen y Cañadón Alfa.

Según informó la empresa, este avance permitirá no solo reducir en un 55% las emisiones asociadas a la generación eléctrica de estas instalaciones, sino también liberar 22 millones de metros cúbicos adicionales de gas por año, que serán inyectados al mercado nacional.

“Estamos muy orgullosos con los avances del parque eólico más austral del mundo, que es una muestra más del compromiso permanente de Total Energies en Tierra del Fuego, provincia donde operamos hace más de 46 años”, destacó Catherine Remy, Country Chair de la compañía en Argentina. La iniciativa, que combina energía renovable y baterías de almacenamiento, generará además empleo local durante su construcción, con 170 trabajadores fueguinos involucrados en las obras.

El Gobernador Gustavo Melella, presente en el anuncio, resaltó la importancia del proyecto y el rol de la provincia en la transición energética, a la vez sostuvo que “lo más importante es lo que se viene, ese deseo conjunto de poder trabajar en energías renovables, TOTAL apuesta mucho a la transición energética, en el hidrógeno verde, y el pedido nuestro de poder dar ese paso definitivo en la industrialización del gas”.

Seguidamente, el mandatario expresó “Tierra del Fuego tiene que industrializar sus recursos naturales, porque necesitamos generar más desarrollo, más empleo, eso es una decisión política”, reafirmó durante el acto de cierre del anuncio energético.

Culminado el acto de lanzamiento de la nueva inversión del parque eólico, Melella formuló declaraciones a los medios de comunicación presentes.

“Muchos votaron la motosierra y ahora quieren que hagamos milagros”

El mandatario fueguino advirtió que si bien avanzar en energías limpias, hidrógeno verde e industrialización del gas es una prioridad, los recortes de recursos por parte del Gobierno nacional limitan seriamente las posibilidades de sostener la economía provincial.

“Lo más importante es lo que se viene, ese deseo conjunto de poder trabajar en energías renovables. Total apuesta mucho a la transición energética, pero Tierra del Fuego tiene que industrializar sus recursos naturales porque necesitamos más desarrollo y empleo, y eso es una decisión política”, afirmó Melella.

En ese sentido, cuestionó a los referentes políticos y empresariales que reclaman reactivación al Ejecutivo provincial, pero que —según dijo— respaldaron las políticas de ajuste. “Muchos se tienen que hacer cargo de haber votado la motosierra, y ahora quieren que hagamos milagros con recursos que no llegan”, lanzó.

Melella también desmintió versiones sobre supuestos rechazos de fondos nacionales por parte del Gobierno fueguino. “El que dice eso que venga y me diga cuáles son los fondos que no aceptamos. Lo que hacen algunos es oportunismo político y no les importan ni la educación, ni la salud, ni la seguridad”, sentenció.

Finalmente, el Gobernador remarcó que sin acompañamiento de Nación será muy difícil lograr mejoras salariales y sostener los servicios esenciales en la provincia. “Cuando aplican la motosierra desde Nación muchos fueguinos aplauden, pero después piden al Gobierno provincial que nos hagamos cargo”, concluyó.