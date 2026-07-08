La industria registró en mayo una nueva caída

En un contexto económico marcado por la heterogeneidad, la industria y la construcción volvieron a anotar resultados distintos en sus indicadores mensuales, reflejando un comportamiento dispar en ambos rubros.

Así lo reflejó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en los informes que difundió este miércoles.

Industria

El índice de producción industrial (IPI) manufacturero retornó al sendero de la baja en el quinto mes. Con una contracción de 5,7%, el acumulado del período enero-mayo fue negativo en 3,1%.

En la medición desestacionalizada, la industria avanzó 0,4% en comparación con abril.

Únicamente marzo (5%) cerró con una variación positiva en la medición interanual, lo que demuestra que el sector industrial se mantiene rezagado y no logra reactivar del todo, con divisiones que suben pero no alcanzan para traccionar un avance general.

En este caso, “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” junto a “Productos de tabaco” fueron las únicas divisiones que terminaron mayo al alza. En total, catorce de las dieciséis categorías de la industria mostraron caídas.

Alimentos y bebidas: -3%.

-3%. Productos de tabaco: 14,6%.

14,6%. Productos textiles: -26,2%.

-26,2%. Prendas de vestir, cuero y calzado: -14,7%.

-14,7%. Madera, papel, edición e impresión: -2,9%.

-2,9%. Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 19,4%.

19,4%. Sustancias y productos químicos: -3,1%.

-3,1%. Productos de caucho y plástico: -10,2%.

-10,2%. Productos minerales no metálicos: -2,3%.

-2,3%. Industrias metálicas básicas: -4%.

-4%. Productos de metal: -1,2%.

-1,2%. Maquinaria y equipo: -23,4%.

-23,4%. Otros equipos, aparatos e instrumentos: -12,5%.

-12,5%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -15,9%.

-15,9%. Otro equipo de transporte: -9,9%.

-9,9%. Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -7,3%.

Construcción

A contramano, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) repuntó y cerró el quinto mes con un alza de 4,1% interanual, tras haberse contraído en abril (-2,8%). Sumado al buen desempeño de los meses anteriores, el acumulado enero-mayo finalizó con una variación positiva de 2,5%.

En el mes a mes la suba fue incluso mayor: se incrementó 6,3% contra abril.

Si bien el ISAC cayó en febrero (-1,5%) y abril (-2,8%), el aumento de los otros meses le permitió continuar con una tendencia sostenida, en donde el sector muestra un cierto avance.

Al respecto del alza, el ministro de Economía Luis Caputo destacó el avance del sector.

A pesar de que ocho de los trece insumos para la construcción terminaron con pérdidas, los incrementos en «Pinturas para construcción» y «Resto», entre otros, sirvieron para que el índice general finalizara el mes en alza.

Artículos sanitarios de cerámica: -3,2%.

-3,2%. Asfalto: -8,2%.

-8,2%. Cales: -6,8%.

-6,8%. Cemento portland: -1,3%.

-1,3%. Hierro redondo y aceros para la construcción: 9,6%.

9,6%. Hormigón elaborado: 10,1%.

10,1%. Ladrillos huecos: -8%.

-8%. Mosaicos graníticos y calcáreos: 11,1%.

11,1%. Pinturas para construcción: 23,6%.

23,6%. Pisos y revestimientos cerámicos: -19,6%.

-19,6%. Placas de yeso: -7,8%.

-7,8%. Yeso: -7,4%.

-7,4%. Resto: 18,3%.

Entre los protagonistas mantienen cierta cautela en relación con el nivel de actividad esperado para el período junio-agosto. El 67,3% (obras privadas) contra el 60,2% (obras públicas) estiman que no habrá un cambio en la tendencia para los meses venideros.

En cambio, son más los que prevén que disminuirá la actividad, siendo 18,3% para las obras privadas y 23,7% para las obras públicas.