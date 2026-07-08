Acumulando rechazo

Una nueva encuesta nacional midió la imagen de 11 dirigentes del oficialismo y de la oposición, y según esos resultados el presidente Javier Milei quedó entre los cinco últimos de la tabla que superan el 50% de rechazo, junto con la ex presidenta Cristina Kirchner.

El sondeo realizado por la firma Management & Fit, hizo hincapié en el diferencial entre imagen positiva y negativa, y la dirigente que mejores números obtuvo fue la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nueve décimas por encima del gobernador Axel Kicillof, el mejor ubicado de la oposición.