Milei insiste en prohibir la emisión monetaria para financiar déficit fiscal

El presidente, Javier Milei, explicó este miércoles que pretende prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal porque es uno de los principales problemas que hundieron al país.

Además, el mandatario argentino añadió que se buscará penar a los funcionarios que habiliten esta posibilidad.

“Vamos a prohibir taxativamente el financiamiento del fisco: va a estar penado por ley”, aseguró el presidente en una declaración periodística que tuvo acceso a la Agencia Noticias Argentinas.

La idea forma parte de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que será enviada al Congreso.

Milei dijo que también se apuntará “al Poder Ejecutivo y a los miembros del Legislativo que quieran hacer disparates sancionando leyes que no tienen contrapartida presupuestaria”.

En septiembre del año pasado, el Gobierno ya había mandado un proyecto al Parlamento en similar sentido que no prosperó.