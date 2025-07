Papaiani dejó el PJ: “No tolero una dirigencia que conduce de esta forma”

La ministra de Desarrollo Humano de Chubut, Florencia Papaiani, oficializó su desafiliación del Partido Justicialista y confirmó que este sábado participará del acto de lanzamiento del frente Despierta Chubut, que lidera el gobernador Ignacio Torres, en Trelew. La funcionaria sostuvo que la decisión fue “personal”, pero motivada por la falta de conducción y las prácticas expulsivas de la actual dirigencia del PJ provincial.

En declaraciones al programa Pido la Palabra de AzM Radio, Papaiani explicó que su decisión: “Cuando me invitaron a participar de la gestión, uno se sumó institucionalmente para aportar su granito de arena en un contexto difícil. Y llegó el momento de involucrarse más desde el punto de vista político”, indicó.

La ministra fue más allá y criticó sin medias tintas a la conducción justicialista: “No fuimos convocados nunca ni siquiera para hablar en la conducción del partido. Creo que se vienen tomando decisiones erróneas hace mucho tiempo. La principal fue la eliminación de las PASO, y hoy, cuando uno analiza, decís: se pegaron un tiro en el pie, porque a partir de ahí todos son problemas”, señaló.

Papaiani sostuvo que “la mitad del PJ está por fuera del partido, generando nuevos espacios y estructuras, partidos provinciales o partidos propios”, y lamentó esa fragmentación: “Es una lástima, pero sí me hago responsable de mi decisión. No tolero una dirigencia que conduce de esta forma”, afirmó.

Consultada sobre si su sector fue invitado a formar parte del frente Despierta Chubut, ironizó: “Sí, claro, con las sanciones, con la carta documento, lo hablábamos con Gustavo (Mac Karthy) en su momento. Las decisiones de mandar carta documento, de expulsar a la gente, es como invitar a salir a un sector que es reconocido, nadie puede negar su militancia, y sin embargo la respuesta es expulsarlo”.

Papaiani relató cómo vivió su relación con el PJ desde que asumió en el gabinete de Torres: “Jamás me dijeron ‘dejá el peronismo’, ‘afilate acá’, ‘no digas esto’. Tuve total libertad para todo lo que se te ocurra, desde la gestión y desde lo político. En el propio partido, donde uno fue construyendo, donde siempre pusimos la cara aún sabiendo que eran todas las de perder, la respuesta fue expulsar a mi sector o mandarnos una carta documento”.

La ministra también apuntó a lo que definió como “doble vara” en la conducción justicialista: “En algún momento, todos los que toman las decisiones en el PJ fueron por afuera.

En su repaso, también cuestionó la falta de renovación en los cuadros partidarios: “Hoy tenemos un vocero que es un payaso terrible, y que sale a hablar con el tribunal de disciplina como si fuera quién sabe qué. Pero ese mismo vocero estaba en mi casa buscándole carteles a Gustavo para poner su imagen cuando iba por afuera del partido. ¿Con qué confianza se puede construir así?”, se preguntó.

Papaiani aseguró que su decisión no fue fácil y dejó en claro su respeto por la militancia: “Me da mucha tristeza haber tomado la decisión, no fue fácil. Estoy sumamente agradecida con la militancia, porque es la que no especula, la que siempre le da para adelante, la que es la fuerza del partido. Pero lamentablemente está tan vapuleada por la dirigencia que hace estas cosas que no se entienden”, remarcó.

Finalmente, llamó a la dirigencia peronista a dar un paso al costado y abrir espacio a nuevas generaciones: “Hay dirigentes que ya cumplieron un ciclo y deberían dar un paso al costado para que haya realmente una renovación y otra mirada. Porque vamos de mal en peor, y cuando uno mira la figurita se da cuenta: son siempre las mismas”.