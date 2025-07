Adriana Salgueiro recordó las cenas de Carlos Menem

Con el éxito del estreno de la serie biopic del ex presidente Carlos Menem, los medios reviven momentos emblemáticos de aquella época y la cercanía que el político tenía con la farándula argentina.

En Pasó en América, los conductores Tartu y Sabrina Rojas dialogaron con tres personajes que vivieron de cerca lo que fue una de las presidencias más recordadas; Pato Galmarini, quien fue Secretario de Deportes de la Nación durante la época de Menem. Julio Bárbaro, su secretario de Cultura de la Nación, y Adriana Salgueiro, una de las modelos más famosas en aquel entonces.

Al mostrar las imágenes de una de las populares cenas que el ex presidente organizaba en la Quinta de Olivos, donde invitaba figuras del espectáculo y del deporte, Sabrina Rojas le preguntó a la modelo como recibió la invitación.

“Moria Casán nos invitaba a la Quinta de Olivos”, reveló. “Evidentemente, Carlos estaba aburrido y le decía a Moria ‘invítame gente a comer que estoy aburrido’”, especificó.

Salgueiro confesó que fueron dos veces las que recibió un llamado de la Lengua Karateca, pera asistir a la residencia presidencial: «La primera pude ir, la segunda no podía ir, estaba trabajando afuera. Pero cuando me llama y me hace la invitación para ir con mi marido».

“Lo que yo sentí, si bien ya lo había visto, primero muchísimos nervios porque yo estaba consciente de que más allá de que él fuera ‘cholulo’ o no, era el Presidente de la Nación y yo estaba yendo a comer con el Presidente de la Nación», relató.

La modelo contó como fue su experiencia en las emblemáticas cenas dentro de Olivos: “Cuando llegamos al lugar que había toda esta gente, donde obviamente, si bien no era protocolar, cuando él se paraba, se paraban todos los hombres, cuando se paraban todos los hombres, una mujer se paraba, era todo una cosa maravillosa”.

Y revivió una divertida anécdota: “Nos había preparado, no me olvido más, porque dice ‘les he preparado una comida muy rica, Merluza Negra’. Y yo no como pescado”.