Médicos de Chubut avanzan con la sexta semana de paro

La Asociación Gremial Médica de Chubut (AGREMEDCH) transita la sexta semana consecutiva de paro en el Primer Nivel de Atención de la salud pública provincial, con reducción horaria y sin atención los miércoles y sábados. Desde el gremio denunciaron la falta total de diálogo por parte de las autoridades sanitarias y adelantaron que podrían endurecer las medidas y trasladar la protesta al segundo nivel, afectando la actividad en hospitales.

Osvaldo Torres, referente de AGREMEDCH, lamentó que “las autoridades de la cartera sanitaria no han dado ningún tipo de respuesta, no nos han convocado para dialogar y el gobernador sostiene un discurso de prioridad para la salud que no se refleja en los hechos”.

Actualmente, los médicos restringen la atención en centros de salud a cuatro horas diarias, no trabajan los sábados y desde la semana pasada también suspendieron la atención los miércoles. Esta modalidad impacta en controles de niños sanos, embarazadas, pacientes crónicos, papanicolau, consultas por infecciones respiratorias y otras prácticas habituales que no son cubiertas por las guardias.

La médica Mirta Rodríguez, trabajadora del Centro Pozzi detalló que las interrupciones afectan consultas programadas para adolescentes, embarazadas y pacientes con hipertensión o diabetes, por lo que entienden que la ausencia de respuestas del gobierno podría generar graves consecuencias.

Por su parte, Osvaldo Torres adelantó que el gremio analiza escalar la protesta al segundo nivel de atención, es decir, los hospitales públicos, con suspensión de cirugías programadas y atención en consultorios externos. “Es probable que en los próximos días notifiquemos a la Secretaría de Trabajo y a la Secretaría de Salud sobre nuevas medidas”, indicó.

El dirigente recordó que los médicos sostienen su reclamo desde hace más de 14 meses, no sólo por cuestiones salariales, sino también por las condiciones de trabajo y por la inclusión formal de AGREMEDCH como signatario en la mesa paritaria de la salud.

Además, cuestionó que el gobierno provincial haya cerrado la discusión durante la conciliación obligatoria y otorgado aumentos por decreto sin convocar al gremio médico. “Es mucho más que una cuestión salarial. Hay muchos ítems sobre la organización del trabajo que venimos planteando y que ni siquiera quieren discutir”, sostuvo.

Evaluación de acciones legales

Por último, Torres confirmó que el equipo jurídico de AGREMEDCH analiza la posibilidad de presentar un amparo u otras acciones judiciales para obligar al Estado provincial a atender la situación del sistema de salud. “Es muy probable que, si esto no se resuelve, avancemos por esa vía”, anticipó.