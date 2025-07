Lali no eligió a una participante de La Voz por haber cantado un tema de un ex

Lali Espósito protagonizó un divertido momento en la noche del domingo de La Voz Argentina al confesar que no se dio vuelta al escuchar a una joven interpretar un tema de su ex, Benjamín Amadeo.

La participante Celeste López, de Río Negro, cantó el tema «Para Siempre» y Lali dijo: «Ay es que no me di vuelta porque cantaste un tema de un ex, no podía». Entre risas y con muy buen humor, después agregó: «Mentira, lo amo a Benja, un beso».

Atento al programa que conduce Nico Occhiato por Telefe, Benjamín Amadeo se expresó en la red social X.

«Celeste ganó #LaVozArgentina» y «Para Siempre en #LaVozArgentina», escribió el actor y cantante.

Lali Espósito y Benjamín Amadeo fueron novios entre los años 2010 y 2015. En esos cinco años mantuvieron un perfil muy bajo. Se conocieron grabando Casi Ángeles, donde también estaba Peter Lanzani, expareja de Lali.

«No me falló nunca en nada, la hemos pasado muy bien juntos. Es simplemente una historia que termina porque no coincidís en cosas, como un montón de parejas terminan», había contado Lali en su momento.