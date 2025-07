La gravísima denuncia que puede terminar con Icardi en problemas: “Obligó a comer a mi hijo hasta las 7 am”

El culebrón argentino – turco denominado como “Wandagate” suma un nuevo capítulo en su historia y, en esta oportunidad, llegó de la mano de Maxi López que le habría prohibido judicialmente a Mauro Icardi que tomé contacto con sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto López.

Si bien el delantero del Galatasaray estuvo presente durante una buena parte de la crianza de los adolescentes, las últimas situaciones conflictivas habrían causado malestar en el futbolista. Entre esos momentos, se puso en cuestión una fotografía en donde Icardi compartió tiempo con los cinco hijos de Nara.

Así, se conoció que el apoderado de López, Facundo Melo, habría asistido a los tribunales de San Isidro con el fin de solicitar una prohibición absoluta para que Icardi ya no pueda acercarse a los hijos.

El conflicto cuenta con una denuncia previa que data de hace un mes por supuestos hechos de violencia y castigo contra los menores. Nara, en su declaración, sostuvo: «Cuando yo no estaba presente, las más chiquitas -Francesca e Isabella- manifestaban que su hermano era a quien Mauro tenía de punto”.

“Las nenas dijeron que Mauro le hacía bullying al nene y que siempre lo trataba mal”, continúa la denuncia sobre la declaración de la mediática, que además señaló que el futbolista le habría dicho al menor que era “puto”.

No obstante, una de las escenas más aberrantes descritas implica que el futbolista habría obligado a comer a uno de los menores; los demás se habrían ido a dormir y el deportista tendría sentado en la mesa al joven hasta las siete de la mañana. Incluso, se señaló que si el menor se dormía, Icardi “golpeaba la mesa para despertarlo”.