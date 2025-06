Sandilo: “No iba a desobedecer a Massa, pero tampoco traicionarme a mí mismo”

El ex presidente del Frente Renovador en Chubut, Alejandro Sandillo, habló en el programa Pido la Palabra por AzM Radio 94.5, donde explicó los motivos de su renuncia a la conducción partidaria y su posterior desafiliación. La decisión se dio en el marco de una reorganización del espacio, que ahora encabeza la diputada provincial Vanesa Abril, en línea con una estrategia nacional de unidad impulsada por Sergio Massa.

“Renuncié al cargo partidario y a la afiliación para no generar ningún tipo de confusión, ni ser un estorbo en un espacio al que ayudé a crear y al que respeto profundamente”, expresó Sandillo.

El dirigente sostuvo que uno de los principales motivos de su salida fue su desacuerdo con la orden de conformar una alianza con el Partido Justicialista. Según relató, la decisión ya había sido rechazada mayoritariamente por los convencionales del Frente Renovador durante una convención realizada en Puerto Madryn: “La mayoría estaba en contra de volver a firmar una alianza con el PJ. Yo dije que como presidente no iba a desobedecer una orden de Sergio Massa, pero como Alejandro Sandillo tampoco la iba a acatar si no la compartía. Y cuando llegó el mensaje donde me pedía que se hiciera sí o sí, presenté la renuncia”.

En ese sentido, lamentó no haber tenido la oportunidad de hablar directamente con Massa: “Quería explicarle que esta era una gran oportunidad para que el Frente Renovador fuera solo a elecciones, mostrara su caudal político y militante, pensando en 2027. No era un capricho de unos pocos”.

Consultado sobre su futuro político, Sandillo fue categórico: “Si digo que dejo la política, estaría mintiendo. Esto me apasiona. Se cumplió una etapa y seguramente empezará otra. No sé cuándo, pero muchos de los que compartieron esta decisión ya me están llamando”.

Además, reveló que entre quienes lo acompañan se encuentra el intendente de Corcovado, Ariel “Tapado” Molina, quien también se manifestó en contra de un acuerdo con el PJ. “Lo que pasó en varios municipios dejó heridas. Muchos intendentes se sintieron traicionados en 2023, cuando les metieron candidatos por el costado”, sostuvo.

Por otro lado, Sandillo aclaró que no recibió llamados del gobernador Ignacio Torres ni ofrecimientos para sumarse a su espacio político, aunque sí contactos de funcionarios con quienes mantiene una relación de afecto y respeto. “Con Guillermo Aranda, por ejemplo, tengo una excelente relación. Me llamó simplemente para preguntarme cómo estaba. No hubo ninguna invitación partidaria”.

Finalmente, aseguró que su salida se dio “con todo en orden” y que le desea lo mejor a la nueva conducción del Frente Renovador: “Dejé todo presentado, balances al día, sin inconvenientes, para que puedan seguir trabajando”.