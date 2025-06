Julieta Prandi consideró “llamativa” la velocidad con que la justicia falló a favor de su ex antes del juicio

La conductora Julieta Prandi se enfrentará en juicio contra su ex marido, Claudio Contardi, por hechos de abuso y violencia, sin embargo, el hijo mayor del empresario la denunció por supuesta difamación y la justicia falló en contra de la modelo.

Mientras que Contardi será juzgado en la causa por violencia de género, psicológica, sexual y física durante sus años de matrimonio, Ezequiel, progenitor del ex marido consiguió una victoria: su acusación fue aceptada.

Por tanto, la conductora hizo un fuerte descargo en redes sociales en donde apuntó contra la jueza Ivana Bloch del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 y señaló: “Ya no saben qué más inventar para entorpecer el juicio que comienza el 7 de agosto. Siempre encuentran alguna nueva excusa o algún funcionario que colabore con su violencia”.

Asimismo, esta tarde continuó: “Es otra causa que no tiene nada que ver con el juicio que empieza en agosto, sino una por injurias que hizo el hijo del padre de mis hijos. Podría resolverse con una simple multa, pero la intención de la otra parte, es dejarme mal parada antes del juicio. No lo van a lograr”.

Por tanto, la insinuación llegó ante una fuerte comparativa. La modelo recalcó: “Si una pavada así va a esa velocidad y con contradicciones, es llamativo”. Al tiempo, insistió: “Mi queja fue porque ese expediente se mueve a la velocidad de la luz. Por experiencia sé que la justicia no se mueve tan rápido porque yo esperé cinco años para que mi causa se eleve a juicio. Es un tema grave y con pena de cárcel”.

“Hay una conversación en donde Ezequiel reconoce que ese es mi departamento y me lo quiere devolver, después se retractó y no lo devolvió, se arrepintió. Él me denuncia por injurias cuando existió ese diálogo”.

“Yo confío en la justicia. Creo que la justicia que lleva el caso del juicio, que es en Escobar, va a hacer su trabajo. No pido que me regalen nada. Simplemente, que escuchen las pericias, los testigos y que se haga justicia. Lo esperé cinco años”, continuó Prandi.

Por su parte, el abogado de la actriz, Javier Ignacio Baños, cerró: “Viene sufriendo violencia y hostigación hace años. El siete de agosto comenzará su juicio por los hechos de delito sexual agravados en un contexto de grave violencia de género. Ella nunca hizo una falsa denuncia, no hubo ninguna defraudación”.