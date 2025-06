“El Gobierno debería recortar en otras áreas, pero no salud y educación”, dijo una médica del Garrahan

Rita Fernández, pediatra e integrante de la Asociación de Profesionales de la Comisión Directiva del Garrahan consideró que el Gobierno no debería realizar recortes en las áreas de “salud y educación”, a la vez que dijo que, si bien se levantó el paro, los médicos están alertas por si “no hay respuestas”.

“La situación es amarga, el gobierno debería recortar en otras áreas, pero no salud y educación. Al recorte que lo hagan en otro lado”, señaló en diálogo con el programa Sin corbata que se emite por Splendid AM 990.

Además, manifestó: “Se levantó el paro, pero vamos a estar alerta en caso de que no haya respuestas. Repudiamos el ninguneo y las amenazas de las autoridades hacia el personal del hospital”.

También, le apunto a Lilia Lemoine, quien, en medio del conflicto, expresó acerca de los residentes: «Si no les alcanza, no deberían haber estudiado eso».

“Es de risa lo que dice, no resiste el más mínimo análisis lo que dijo la diputada”, aseveró la pediatra del Garrahan.