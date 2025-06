A un mes del juicio, el ex de Julieta Prandi la denunció y la modelo estalló

Julieta Prandi va a juicio con su exmarido y padre de sus hijos, Claudio Contardi, por hechos de abuso y violencia que vivió tanto durante su relación como cuando decidió separarse.

A solo un mes de que comience el juicio oral, la modelo hizo un descargo en sus redes sociales para quejarse por el trato que recibe por parte de la Justicia: «Luego de haberse contradecido en menos de 24 horas de manera por demás sospechosa, parece que no todos recibimos el mismo trato. Yo tuve que esperar 5 años para que me eleven a juicio mi denuncia».

«La jueza Ivana Bloch del TOC 4 (Tribunal Oral en lo Criminal) de Capital Federal, volvió a rechazar los planteos de mi abogado, Javier Ignacio Baños. Todo para frenar el acoso que vengo sufriendo por parte de mi expareja. Ya no saben qué más inventar para entorpecer el juicio que comienza el 7 de agosto. Siempre encuentran alguna nueva excusa o algún funcionario que colabore con su violencia. No me van a intimidar», siguió Prandi.

«El 7 de agosto arranca el juicio por abuso agravado, y si la doctora Bloch o su secretario Iriarte no tienen en cuenta las convenciones internacionales que protegen a la mujer, vamos a pedir justicia directamente en el Tribunal de Casación de la Nación o en la Corte Federal si es necesario. No me van a callar hasta que los juzgados protejan a las víctimas y no a los abusadores», cerró la modelo en sus redes sociales.

Por su parte, su abogado, Javier Baños, contó en «A la Barbarossa» que «están tratando de embarrar la cancha. Hay unas cuestiones relacionadas con la división patrimonial que quedaron saldadas por medio de un acuerdo al que Julieta accedió para salvaguardar a sus hijos… ella había iniciado una demanda en contra del hijo de su ex pareja por el mal manejo de unos fondos pero quedó en nada tras el acuerdo. Ahora sacan a la luz ese sobreseimiento para confundir los tantos».

«Ahora la querellan a Julieta por calumnias e injurias, lo cual es una locura. Hay audios que demuestran que no era una denuncia falsa, había muchas pruebas pero como la demanda se resolvió en el plano de familia, no tenía sentido avanzar en el fuero penal. Tardó 5 años en denunciar los abusos y la violencia y ahora que llega la instancia del juicio, la quieren ensuciar», insistió el abogado de la modelo.