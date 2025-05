Una periodista acusó a Sofía ‘Jujuy’ Jiménez de «robamaridos» y ella expuso los mensajes de su pareja

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez se enfrentó en una inesperada polémica al postear una reflexión en sus redes sociales donde cuestionó cómo hay mujeres que «roban» maridos y otras que no quieren tener uno, destacando que ella disfruta de su soltería, pero que desea formar una familia en un futuro.

Un portal levantó el texto de la modelo y, mientras en los comentarios señalaban que se trataba de un “palito” para la China Suárez, destacó el comentario de la periodista de C5N, Mel Gadano, acusándola de “llamar insistentemente” a su pareja.

Ante la inesperada acusación de la periodista, la modelo publicó un descargo desmintiendo ser una «roba maridos» y advirtió que no dejará que perjudiquen su imagen.

“Si hay algo que no soy es ‘roba maridos’. Por algo hice ese comentario la vez pasada en el posteo que lo hice de corazón. (…) Me despierto esta mañana y veo que aparece este personaje que dice que yo le escribo insistentemente a su marido”, comenzó.

“La googleé para ver quién era, me fijo si tengo algún mensaje del supuesto marido y se los voy a mostrar, porque no voy a permitir que ensucie mi imagen. Yo no tengo nada que ver con esta persona y verán que nunca le respondí ni nada”, sostuvo previo a mostrar las pruebas.

Sofía «Jujuy» Jiménez expuso los mensajes de Alex Campbell, marido de Mel Gadano

“A las pruebas me remito”, escribió la influencer por sobre un video mostrando la conversación con el marido de la periodista.

En el video se puede ver como el político le escribe en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta de ella.