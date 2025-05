Porqué restaurantes y hoteles fueron los que más subieron en abril

Según los datos que dio a conocer el INDEC, el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,8% en abril de 2025, y acumuló en el año una variación de 11,6%. En la comparación interanual, el incremento fue de 47,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue «Restaurantes y hoteles» con un 4,1%, por subas en los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar. Le siguió «Recreación y cultura», con un 4,0%, principalmente por incrementos en Servicios recreativos y culturales.

Razones

Un empresario, propietario de un hotel de alta gama de la Patagonia, explicó que «el problema de la rentabilidad es real, nuestras tarifas son en dólares y si analizamos el último año, se movieron apenas un 29%, mientras que nuestros costos sumaron una inflación del 118%. Pero si tomamos dos años hacia atrás queda bien evidenciada la grave situación por la que estamos atravesando: entre abril de 2023 y el mismo período de 2024, la inflación para nuestra región fue del 283% y los básicos salariales para hoteles 5 estrellas subieron 444%. El acumulado en estos dos años fue de 613% de inflación y los básicos salariales aumentaron alrededor de 1100%».

En ese sentido y analizando la falta de competitividad de la hotelería en nuestro país resaltó que «más allá de los problemas de base planteados en cuanto a las restricciones impuestas por los convenios a la productividad, a la calidad y a la inversión, así como los extracostos impuestos por adicionales geográficos, podemos referir otro serio inconveniente: aumentos salariales vs inflación».

«Además desde 2023 se unificaron básicos en todo el país, aumentando al nivel de CABA, implicado mayores aumentos para los establecimientos del interior (hasta un 20% adicional). En consecuencia, en los últimos 24 meses, con una inflación del 600% los salarios subieron más del 1000%. Al mismo tiempo, en ese período, el dólar MEP, referencia para tarifas de hoteles, subió de $436 en abril 2023 a $1183, es decir sólo un 170% (vs 600% de Inflación y 1000% de salarios)», concluyó.

En tanto Emiliano Felice, empresario hotelero de un hotel de gama media de Villa Gesell, comentó que en la costa en general hubo una retracción de las tarifas, y los costos están cada vez mas altos. No es lo mismo lo que cuesta un desayuno hoy que hace un año, los servicios aumentaron muchísimo; por ejemplo mantener una piscina climatizada en invierno con los pocos pasajeros que hay es trabajar a pérdida; el piso de costos sigue subiendo y las tarifas a pesar de que en muchos casos bajan, resultan muy caras si las comparamos con la misma gama a nivel regional. Si bien abril contempló el feriado largo de Semana Santa, a diferencia de otros años se tuvo que cobrar tarifas de temporada baja por la poca demanda»- remarcó.

Otros rubros

Volviendo al informe del INDEC, la división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%), por los aumentos en Carnes y derivados, Leche, productos lácteos y huevos y Pan y cereales. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en abril de 2025 fueron Transporte (1,7%) y Equipamiento mantenimiento del hogar (0,9%).

A nivel de las categorías, los bienes y servicios en el IPC Núcleo (3,2%) lideraron el incremento, seguidos de los precios Estacionales (1,9%) y los Regulados (1,8%).