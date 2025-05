La conmovedora carta de Nico Vázquez a Gime Accardi por su cumpleaños número 40

Gime Accardi celebró su cumpleaños número 40 rodeada del amor de familiares y de sus seres queridos. La actriz se llenó de saludos, pero entre ellos destacó el de su pareja, Nico Vázquez, quien la felicitó con una conmovedora carta expresando todo su amor.

“Feliz cumple @gimeaccardi sos una mujer increíble. Hace años que tengo la suerte de festejar a tu lado, y todavía me sigo sorprendiendo de todo lo que sos”, comenzó el escrito que posteó en sus redes sociales.

“Sos hermosa, sensible, fuerte, talentosa, luminosa, profunda, graciosa, auténtica, tan buena persona. Todos los días agradezco tenerte a mi lado, porque haces que todo sea más lindo y verdadero. Festejo todo lo que te pasa y sos merecedora y más. Feliz cumple amor. Te amo y admiro muchisimo. Sé feliz hoy y siempre”, escribió el actor.

La actriz, conmovida por las palabras de su pareja, le contestó: “Te amo amor de mi vida, gracias por TODO. Sos increíble”. Además, publicó una extensa reflexión con la llegada de sus 40 en sus redes sociales que compartió con sus miles de seguidores.

“Llegaron los 40 y debo decir que me siento en mi mejor momento. Me siento más fachera ahora que a los veintipico y también más sabia, aunque mucho más irritable y harta, pero llena de experiencias de película. No me quedo donde no quiero estar, ni oigo al que no quiero escuchar, no pierdo tiempo bah. Cuando me quiero ir a casa, simplemente tiro una bomba de humo y me voy”, expresó.

“(…) Me encantaría no tener redes, pero son una fuente de laburo y de comunicación, así que acá estoy paradójicamente hablando de esto en una de ellas… este año “volví a empezar” a entrenar, veremos cuanto me dura esta vez. Aún no me simpatiza la IA (pero la banco para causas médicas) y sigo enamorada del mismo hombre hace casi 18 años. Mantengo a casi todos mis amigos de siempre, con los años se suman algunos y se van otros pocos…entendí que cambiar es parte de crecer aunque la esencia siga siendo la misma”, reflexionó.

En su balance de los 40, la actriz manifestó que se siente más sabia y consciente de cosas que ante no.

«Extraño más a mis viejos y recuerdo historias de ellos que antes no me acordaba, las cuento como si fueran de ficción y esa es mi forma de mantenerlos vivos: hablando de ellos. Sigo llorando poco, pero riendo más, sigo siendo completamente contradictoria (full geminiana) y siempre estoy pensando en que comer rico. Agradezco trabajar de mi vocación desde hace 26 años ininterrumpidos y eso ya me parece un milagro total. Agradezco tener salud y disfrutar del sol, la música y la gente que amo. Gracias vida por ser tan genial y hermosa, gracias por cumplir un año más! Bienvenidos 40, ya estoy lista para la mejor década (así dicen) y creo que por ahora “no hay tal crisis“, cerró.