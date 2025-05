Evelyn Von Brocke: “Pallares y Lussich tienen mucho que aprender”

Evelyn Von Brocke dejó su trabajo en el programa “Mujeres Argentinas” tras un entredicho con la conductora María Belén Ludueña y se fue a “Los Profesionales”, con Florencia de la V para continuar como panelista en la televisión.

Al llegar a ese ciclo, le toca competir de manera directa contra otro programa de espectáculos del cual formó parte en el pasado. En diálogo con Fede Flowers, La Criti y Vero Morilla para «Se Terminó La Joda», por Radio Splendid AM990, habló de los actuales conductores de “Intrusos”.

“Yo estuve ahí, estuve con ellos cuando me convocó Jorge Rial. Estuve un año y en algún momento preferí correrme e irme. Lussich y Pallares tienen mucho todavía para aprender”, opinó Evelyn.

La panelista consideró que “estamos en una brecha entre lo que fueron los grandes conductores y los que se están forman. Son jóvenes, están formándose. Estamos todos formándonos todavía, somos jóvenes. Tuvimos periodistas tan increíbles y que realmente hacían cambios. Como Bernardo Neustadt, Mariano Grondona o Jorge Lanata, estabas esperando a ver qué decían en su editorial. Todavía no se han formado ese tipo de periodistas”.

“Tengo que escribir un libro a esta altura, para empezar a hablar mal de los conductores”, dijo al recordar su entredicho con María Belén Ludueña. “Si me convocás para un programa, sabés quién soy”, sentenció.

Evelyn se fue de “Intrusos” en 2021 y no se despidió al aire. «Sinceramente nos hubiese gustado despedirnos de otra manera, lo hablamos tanto yo como Rodrigo, nos hubiera gustado que Evelyn siguiera, pero bueno, fue una decisión entre ella, la producción y el canal», habían dicho en ese entonces los conductores.