Masterchef Celebrity 2025 ya tiene lista de convocados

Falta poco para el comienzo de las grabaciones de la nueva edición de Masterchef Celebrity y ya se conocieron los nombres de algunos de los convocados para pelear por el título de Mejor Chef. Si bien aún no hay nada confirmado, se espera que Wanda Nara retome su rol en la conducción del ciclo.

Durante la última emisión de LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito compartió la primera lista de 14 convocados para el reality de cocina.

De esta forma, el conductor reveló los nombres de los participantes, aclarando que hay algunos confirmados y otros que todavía estarían negociando contratos.

– Sebastián Estevanez, actor icónico de Telefe.

– Florencia Peña, actriz y conductora.

– Chano, cantante de “Tan Bionica”.

– Maxi López, ex jugador de futbol y ex esposo de Wanda Nara.

– Lizy Tagliani, humorista y conductora.

– Marcela Feudale, locutora y panelista de LAM.

– Yanina Latorre, conductora y panelista de LAM.

– Adrián Pallares, conductor y periodista.

– Rocío Oliva, mediática y ex Diego Armando Maradona

– Zaira Nara, modelo e influencer.

– Flor Jazmín, bailarina e influencer.

– Nicole Neumann, modelo.

– Pampita, modelo y conductora.

– Juan Carlos Icardi, el papá de Mauro Icardi.