Latinoamérica enfrenta una crisis en coberturas de vacunación infantil

América Latina sufrió una de las bajas en tasas de vacunación más graves en los últimos diez años, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), situación que dejó a más de 67 millones de niños sin un esquema completo de vacunación y lo más alarmante es que 48 millones de ellos no recibieron ni una sola dosis de vacunas esenciales y, hoy en día, los sistemas de salud comienzan a observar los resultados de este retroceso.

En América Latina y el Caribe, esta cifra es de 6,8 millones de niños, mientras que hay un total de 2,4 millones de niños con cero dosis y subvacunados y la región presenta brotes de enfermedades como tos ferina, sarampión y poliomielitis, a raíz de las bajas coberturas vacunales en la región.

En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, especialistas hicieron un llamado a la población a reforzar los esquemas de inmunización y fue en el marco de una visita a la planta de Sanofi de la que participó la Agencia Noticias Argentinas, en el cumplimiento de los veinte años del establecimiento donde se produce el antígeno para la vacuna séxtuple acelular que luego se exporta y se distribuye a todo el mundo, suma mucho.

“Los diferentes escenarios de vacunación que se viven en la región son tan diversos como sus mismas culturas, sin embargo, nos encontramos con retos muy similares respecto las barreras que nos han llevado al mismo resultado: niños y niñas sufriendo las consecuencias de enfermedades prevenibles por vacunación”, dijo el Dr. Rodrigo Alberto Restrepo González, director ejecutivo de Medical IMPACT en Colombia.

Para los especialistas es indispensable corregir el rumbo, ya que, en Argentina, según la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles/DiCEI, la cobertura de la primera y tercera dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina alcanzó niveles subóptimos de 81% y 69%, respectivamente en el año 2023 en niños menores de 1 año. Asimismo, la cobertura de vacunación con dTpa (difteria, tétanos, pertussis acelular) en personas gestantes continúa siendo subóptima, con valores que se sostienen por debajo del 70%, durante los años analizados (2019-2022).

En tanto, en Colombia, la cobertura en menores de 18 meses de la vacuna triple viral -que protege contra sarampión, rubeola y parotiditis o paperas- pasó del 89,3% en 2019 al 83,8% en 2023. En México, uno de los países con coberturas vacunales más fuertes, hoy sólo cuenta con un 86% de tasas completas en niños menores de un año. Según datos de UNICEF, en 2021 la cobertura de la primera y tercera dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina en las Américas alcanzó su nivel más bajo en 20 años, con 87% y 81% respectivamente.

El objetivo es frenar la caída de las tasas de vacunación

En este contexto, la 23° Semana de Vacunación en las Américas, que se conmemora del 26 de abril al 3 de mayo, adquiere especial relevancia. El llamado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es claro: frenar la caída en las tasas de vacunación y evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles.

La Dra. María Luisa Ávila, infectóloga pediatra, presidenta de SLIPE señaló: “Cuando las tasas de vacunación bajan, las enfermedades prevenibles encuentran espacio para reaparecer. Lo estamos viendo con la tos ferina, el sarampión, poliomielitis, la fiebre amarilla y otras infecciones que habíamos logrado controlar en gran parte de la región. Los efectos ya son evidentes. En 2012 se reportaron más de 72.000 casos de tos ferina a nivel mundial y desde entonces se venía registrando una disminución progresiva, llegando a un mínimo de 3.293 casos en 2022. Sin embargo, en 2024 se ha observado un repunte en varios países, entre ellos Brasil, México, Perú y Estados Unidos”.

“Desde SLIPE recomendamos cuatro acciones fundamentales para mejorar las coberturas de vacunación: primero, fortalecer la comunicación intersectorial entre autoridades sanitarias, sociedades científicas y comunidades; segundo, implementar campañas educativas basadas en evidencia científica que combatan la desinformación; tercero, facilitar el acceso a la vacunación mediante estrategias innovadoras como unidades móviles y horarios extendidos; y cuarto, crear un ecosistema integral donde cada actor aporte desde su lugar para comunicar los beneficios de la inmunización y mejorar las tasas de cobertura mediante esfuerzos coordinados”, añadió.

De acuerdo con los especialistas, estos brotes no son aislados. Existen muchos ejemplos a lo largo de la región de las Américas que resaltan los estragos del retraso en vacunación. En México, la secretaria de salud emitió un aviso epidemiológico a principios de marzo por el aumento de casos de tos ferina, de los cuales durante cuatro meses del 2025 se han acumulado 696 casos, contra 60 reportados durante el mismo periodo en 2024.

En Colombia, el Ministerio de Salud reportó 495 casos notificados de tos ferina en lo que va de 2025, de los cuales 69 han sido confirmados y 155 están en estudio, con tres fallecimientos registrados. En Paraguay, la Dirección General de Vigilancia de la Salud, en febrero de 2025, emitió una alerta epidemiológica por un aumento de casos de tos ferina con respecto a los años anteriores, 7 casos en la semana epidemiológica 4 del 2025 (71% con esquemas incompletos para la edad) comparado con 6 casos de tos ferina en todo el año 2024. En Argentina, al 7 de abril de 2025, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se confirmaron 24 casos de tos ferina, comparado con 0 casos en el año 2024.

“La tos ferina es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis, que se caracteriza por ataques intensos de tos que pueden poner en riesgo la vida, especialmente en lactantes y niños menores de 5 años. Debemos atender este aumento de casos y hacer un llamado a padres, madres y cuidadores para que los esquemas de vacunación de sus pequeños estén actualizados. De otra forma, no lograremos revertir las cifras”, dijo la Dra. Ávila.

Además, indicó: “Recientemente, participé en un consenso global sobre el uso de vacunas hexavalentes acelulares, publicado en octubre de 2024, donde destacamos la importancia de estas vacunas para garantizar que ningún niño quede desprotegido contra la tos ferina y la poliomielitis. Este consenso subraya que las vacunas hexavalentes, que protegen contra seis enfermedades en una sola aplicación, son fundamentales para simplificar los esquemas de vacunación y mejorar las coberturas en toda la región”.

Otras enfermedades que reaparecieron en la región

Otras enfermedades como la poliomielitis, también se hicieron presentes en los últimos años, después de décadas de control y eliminación en la región. En 2022, Estados Unidos registró un caso en el estado de Nuevo York y Perú notificó en marzo del mismo año un caso confirmado de polio. Ambos en pacientes no vacunados.

La disminución de coberturas no solo representa una amenaza para la salud individual de los niños, sino que compromete la inmunidad colectiva. El reto es alcanzar los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030 y garantizar que ningún niño se quede sin su primera dosis y no sufra las consecuencias de una enfermedad prevenible por vacunación.

Del 26 de abril al 3 de mayo, durante la Semana de la Vacunación en las Américas, instituciones públicas y privadas se unen al llamado para fortalecer los esquemas vacunales de la región, buscando eliminar barreras de acceso y garantizar que todos los niños reciban las vacunas que necesitan. Está ampliamente demostrado que las vacunas salvan vidas, fortalecen el sistema inmune y son una herramienta clave para prevenir la propagación de enfermedades.