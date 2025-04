Identifican nueva alternativa terapéutica contra el Chagas

Los fármacos antiparasitarios que se administran hoy para tratar la enfermedad de Chagas son poco efectivos en la fase crónica y además suelen causar efectos secundarios significativos poco tolerados por los pacientes. Ahora, un estudio de especialistas del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) propone que un fármaco, ya existente y aprobado por la FDA (el ente regulador de medicamentos de Estados Unidos) para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, podría reposicionarse como una alternativa prometedora y potencialmente más efectiva para tratar a esos pacientes. El avance se describe en la revista Frontiers in microbiology.

Primero, el equipo de investigación identificó un blanco terapéutico: una proteína llamada

TcSR62, que se expresa en el parásito Trypanosoma cruzi (causante de la enfermedad de

Chagas) y que es clave para su vida, capacidad infectiva y de multiplicación una vez que ingresa a la célula huésped. Después, mediante análisis bioinformáticos y experimentos in vitro (con células) comprobaron que el medicamento sorafenib (aprobado para tratar ciertos tipos de cáncer) inhibe de manera selectiva la función de TcSR62 y como consecuencia elimina tanto las formas infectivas como replicativas del parásito.

“Nuestros resultados indican que TcSR62 no solo es un blanco terapéutico prometedor, sino que

además existen medicamentos, ya disponibles en el mercado, que afectan directamente su

función y podrían ser reutilizados para combatir la infección por Trypanosoma cruzi de manera eficaz y de ese modo brindar una solución a los pacientes en fase crónica quienes hoy no tienen opciones terapéuticas satisfactorias”, señala Gabriela Levy, líder del estudio e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBio, CONICET-UNSAM).

Blanco terapéutico prometedor



En primer lugar, Levy y sus colegas identificaron y caracterizaron una proteína llamada TcSR62 que resultó ser clave para el metabolismo y la supervivencia del parásito Trypanosoma cruzi.

A continuación, los especialistas del CONICET y de la UNSAM establecieron una colaboración

con el grupo del doctor Timothy Cardozo, de la Universidad de New York (NYU), en Estados

Unidos, y realizaron una búsqueda de fármacos que se unieran a la proteína TcSR62

interfiriendo con su función.

“Utilizamos herramientas de modelado por computadora para detectar medicamentos ya

aprobados que pudieran interactuar con la proteína TcSR62, comprometiendo su actividad. Esto nos permitió seleccionar de una biblioteca de compuestos aprobados por la FDA aquellos con

mayor afinidad por TcSR62. Posteriormente, pusimos a prueba varios de esos fármacos en

experimentos in vitro y de todos los fármacos testeados, el sorafenib fue el que registró mejor desempeño como agente tripanocida”, destaca Levy que también forma parte de la Escuela de Bio y Nanotecnologías (EByN-UNSAM).

El reposicionamiento del sorafenib en la enfermedad de Chagas tendría varias ventajas

importantes frente a los tratamientos actualmente disponibles para los pacientes que cursan la fase crónica de la enfermedad. “Es una gran ventaja utilizar un medicamento ya aprobado del que ya se conoce su perfil de seguridad, cómo se administra, en qué dosis y qué efectos secundarios puede tener. Esto reduce significativamente el tiempo, los costos y los riesgos asociados al desarrollo de un nuevo tratamiento desde cero”, destaca Levy. Y agrega: “Además, dado que el sorafenib ya fue aprobado por organismos regulatorios como la FDA, su camino hacia posibles estudios clínicos en pacientes con enfermedad de Chagas podría ser rápido y directo”.

A partir de los resultados obtenidos, el siguiente paso del equipo de investigación será

determinar la eficacia del sorafenib en un modelo de infección crónica en animales y, además, evaluar su desempeño en combinación con otras drogas tripanocidas como el benznidazol.

“Nuestra expectativa es poder poner a punto un tratamiento farmacológico con sorafenib, que

sea más efectivo y seguro que los disponibles actualmente para combatir la enfermedad de

Chagas en su etapa de cronicidad”, concluye la investigadora del CONICET.

Del trabajo también participaron Agustina Chidichimo, Clara Corso, Valeria Tekiel y Javier G.

De Gaudenzi, del IIBio y de EByN; Analía Níttolo, de la Comisión de Investigaciones

Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC- PBA) y del Departamento de Ciencias de la

Salud de la Universidad Nacional de La Matanza; y Ana L. Benacerraf, de la NYU. (Fuente:

CONICET)