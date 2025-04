Crimen de Nora Dalmasso: presentaron el jury contra los primeros fiscales del caso

El jury de enjuiciamiento contra los tres primeros fiscales que investigaron en un comienzo el crimen de Nora Dalmasso, fue presentado en las últimas horas y podría ver resolución en los próximos meses por mal desempeño al no haber investigado a Roberto Barzola, actual acusado, pese a las reiteradas pruebas en su contra.

Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, hijo de Dalmasso, le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que a última hora del domingo hizo oficial la presentación de jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

“El pedido ya está formalizado en la Legislatura y ahora se realizará un jurado, compuesto por un miembro del Tribunal Superior de Justicia y cuatro miembros de la legislatura, y a partir de ahí ellos determinan si el planteo es correcto para empezar a investigar”, explicó Mussolini y destacó que, si se abre esa instancia, en cuatro meses debería haber una definición.

La abogada destacó que desde un comienzo los tres fiscales se centraron en que la familia era culpable: “Tenían todas las pruebas para culpar a Barzola. Contradicciones en sus testimoniales, su presencia en la casa de Nora al momento del hecho, un informe del FBI en 2011, pero de igual modo decidieron no investigar”.

“No sabemos por qué, es una respuesta que van a tener que dar ellos si tienen alguna justificación cuando se desarrolle el jury de enjuiciamiento”, explayó.

Mussolini manifestó que la familia entiende que los fiscales no investigaron porque “no querían estar en el medio de un segundo ‘perejilazo’ después de lo que ocurrió con Gastón Zárate”.