La empresa de Elon Musk canceló el octavo vuelo de su gigantesca nave Starship

SpaceX canceló el octavo vuelo de prueba no tripulado de su gigantesco megacohete que impulsa la nave Starship. La misión se esperaba que despegara durante una ventana de lanzamiento de una hora que se abrió a las 6:30 p.m., hora de Miami, desde las instalaciones Starbase de SpaceX en el sur de Texas. Pero un par de percances, que incluyen un problema no revelado con el cohete propulsor Super Heavy, surgieron durante la cuenta regresiva para el lanzamiento.

Mientras que el problema del propulsor no parecía detener los procedimientos por mucho tiempo, las computadoras detectaron más problemas, y la compañía decidió cancelar el lanzamiento. SpaceX aún no ha fijado una fecha para el próximo intento, pero el vehículo podría estar listo para despegar en tan solo 24 horas, dijo Dan Huot de SpaceX durante la transmisión en vivo.

El lanzamiento estaba previsto aproximadamente seis semanas después de un incidente explosivo durante el séptimo vuelo de prueba de la nave. La explosión en el aire del 16 de enero hizo llover escombros sobre las islas Turcas y Caicos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) —que licencia los lanzamientos de cohetes comerciales— supervisa una investigación sobre el incidente, pero el viernes dio a SpaceX luz verde para lanzar el Vuelo 8. La agencia señaló que la investigación sobre el incidente del Vuelo 7 estaba en curso, pero la FAA determinó que SpaceX había “cumplido con todos los requisitos de seguridad, medioambientales y otros requisitos de licencia para el vuelo de prueba suborbital”, según un comunicado.

Megacohete

La nave Starship, también conocida como la etapa superior del vehículo, está diseñada para elevarse al espacio sobre un cohete propulsor de 71 metros de altura llamado Super Heavy. Si el próximo intento de lanzamiento sale según lo planeado, después del despegue, el propulsor funcionará durante aproximadamente 2 ½ minutos antes de separarse de la nave espacial.

El Super Heavy intentará luego dirigirse de nuevo hacia un aterrizaje en los brazos “palillos” de la torre de lanzamiento de SpaceX ubicada cerca de Brownsville, Texas, justo al norte de la frontera mexicana.

Hasta ahora, SpaceX ha completado con éxito la maniobra de captura del propulsor en dos ocasiones.

Los principales objetivos de prueba de SpaceX para el octavo vuelo de prueba de Starship son en gran medida similares a los de enero, debido a que ese vuelo terminó prematuramente. Los objetivos de esta misión incluyen un intento de reencender un motor de Starship en el espacio, probando cómo el vehículo completará en el futuro misiones más complejas a la órbita.

En aproximadamente 17 ½ minutos del vuelo, Starship también intentará por primera vez desplegar un lote de satélites de prueba Starlink como parte de una demostración.

Al igual que Starship, se espera que estos modelos de demostración no alcancen la órbita. Más bien, los satélites de prueba viajarán en una trayectoria suborbital similar a la de la nave espacial, garantizando que serán descartados en el océano, según la compañía.

Aproximadamente una hora después del despegue se espera que la nave Starship realice un aterrizaje controlado en el océano Índico. La maniobra tiene como objetivo probar cómo podría ser recuperada Starship después de vuelos futuros. Sin embargo, como ha sido el caso con misiones de prueba anteriores, el vehículo no será recuperado y se dejará en el fondo del océano.

Un incidente explosivo

SpaceX iba a intentar desplegar satélites de prueba durante el séptimo vuelo de prueba totalmente integrado de Starship en enero, pero la nave —que debutó con varias mejoras importantes, incluyendo un tanque de propulsor más grande— se destruyó menos de 10 minutos después de comenzar la misión.

En un comunicado, SpaceX dijo que la explosión del Vuelo 7 probablemente fue causada por una fuga en la sección trasera del vehículo, cerca de un tanque que contiene oxígeno líquido superenfriado, o LOX, un tipo de propulsor de cohete.

Esa fuga probablemente llevó a un aumento de presión, y se produjo un incendio, dijo la empresa.

Las vibraciones causadas por las condiciones sónicas del vuelo podrían haber sido la causa raíz del problema, según el comunicado.

SpaceX también dijo que perdió contacto con Starship antes de que el vehículo se desintegrara, pero el análisis posterior al vuelo determinó que los sistemas de seguridad incorporados “se activaron de forma autónoma”. Los sistemas de seguridad de cohetes típicamente incluyen software diseñado para hacer estallar un vehículo en mal funcionamiento para evitar que grandes piezas dañinas de escombros lleguen al suelo.

Los escombros del incidente causaron breves interrupciones en los vuelos mientras los controladores de tráfico aéreo desviaban aviones alejándolos de la explosión.

Aparte de un vehículo que fue impactado en la isla de Caicos del Sur, no se reportaron otros casos de daños a la propiedad o lesiones.

Sin embargo, los residentes del archipiélago de Turcas y Caicos dijeron a CNN que encontraron, y todavía encuentran, escombros de la nave espacial esparcidos por playas y carreteras. El gobierno local trabajó con SpaceX para elaborar un plan de recuperación de escombros.

Ese plan fue aprobado por el gobierno local el 13 de febrero, según un aviso publicado en redes sociales. Sin embargo, los contenidos de la estrategia no fueron proporcionados, y se desconoce quién está pagando por las labores de limpieza.

Ni SpaceX ni el gobierno de Turcas y Caicos respondieron a las solicitudes de comentarios.

SpaceX dijo en un comunicado que implementó mejoras en Starship en respuesta al fallido vuelo de prueba de enero. Los cambios incluyen nuevas ventilaciones y un “sistema de purga” diseñado para prevenir un incendio.

La empresa también mencionó que lo que los equipos de misión aprendieron les llevó a modificar las líneas que alimentan combustible a algunos de los motores de Starship, ajustar las temperaturas de los propulsores y ajustar el “objetivo de empuje operativo” del vehículo, o cuánta potencia SpaceX espera que generen los motores durante el vuelo.