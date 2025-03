Gaiman: habilitan investigación penal ipor certificados falsos

El juez Penal Fabio Monti dispuso la apertura la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses en una causa en la que se investiga a un médico por la presunta falsificación de firmas en trámites de emisión de licencias de conducir en Gaiman.

Durante la jornada de este sábado 1 de marzo se llevó a cabo una audiencia de control de detención y apertura dl investigación en el marco de una causa en la que está imputado Diego Soto Payva Plieticosich del delito de falsedad ideológica, en treinta y cinco hechos, todos ellos en concurso real y en calidad de autor.

La acusación

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal general Julieta Gamarra y el funcionario Joaquín González los hechos a investigar tienen que ver con que el imputado ha insertado declaraciones falsas en treinta y cinco documentos públicos Identificados como Formulario Único de Tránsito –FUT- para la obtención de la licencias nacionales de conducir afirmando falazmente la aptitud psíquica de personas que solicitaban esa licencia siendo consciente del perjuicio que ello con generaría.

Es así que en la ciudad de Gaiman, funciona el Centro Médico Gaiman SRL siendo su dueño y gerente el médico Dr. Diego Alejandro Soto Payva Plieticosich. En ese centro médico, desde hace varios años atrás, se confeccionan certificados de aptitud física y psíquica, para quienes solicitan la licencia nacional de conducir profesional.

Allí, desde mayo de 2023, todo el año 2024 y enero de 2025 se falsificaron certificados psíquicos utilizando el sello de la Licencia en psicología da Julieta Ibarra, quien dio de baja su matrícula en abril de 2023 y dejó de prestar funciones como profesional. De todo ello Soto Payva estaba al tanto ya que la licenciada se lo había manifestado y es así que teniendo en su poder gran cantidad de hojas en blanco pero con el sello de la licenciada, falsificaba él a o algún dependiente, la aptitud psíquica del solicitante. Luego Soto Payva, daba fe de esa falaz aptitud concluyendo con el apto psicofísico de la persona.

Prisión preventiva

La fiscal general solicitó la medida de coerción por el plazo de seis meses por entender que existen riesgos procesales de entorpecimiento y de fuga fundamentando para ello la gravedad del hecho y la expectativa de pena que podría llegar a los cincuenta años y que además la situación se podría extender a Trelew y Dolavon.

La Defensa

A su turno el defensor particular Fabián Gabalachis no se opuso a la apertura de la investigación pero sí a la calificación legal de falsedad ideológica. Según el defensor no se trataría de un concurso real sino de un supuesto delito continuado y que por ello no existen 35 víctimas, sino, eventualmente, solo una que sería la fé pública y en función de ello la pena podría ser de uno a seis años con lo que no habría riesgo procesal por expectativa de pena tampoco en cuanto al riesgo de fuga por cuanto su defendido tiene arraigo en la zona al igual que toda su familia. En razón de ello solicitó una medida sustitutiva de arresto domiciliario por por el plazo de un mes.

Finalmente el magistrado resolvió tener por abierta la investigación preparatoria dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, respecto de Diego Alejandro Soto Payva Plieticosich por el delito de falsedad ideológica en concurso real y en calidad de autor y asimismo dispuso la prisión preventiva del imputado por el peligro de entorpecimiento y por el plazo de un mes pudiéndose revisar la medida si varían las circunstancias del caso.